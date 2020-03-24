苹果 iPad Pro 2018 加持妙控键盘更香了：iOS 13.4、触控板、鼠标、A12X...

IT之家3月24日消息 首批iPad Pro 2020款已经面向部分用户提前发货了，根据最新的性能跑分结果显示，搭载 A12Z 仿生芯片的 iPad Pro 2020在性能上大体和采用 A12X 的 iPad Pro 2018 接近。在一款升级了iOS 13.4系统的iPad Pro 2018面前，新款iPad Pro是否还有那么大的吸引力呢？

外媒9to5 Mac首席编辑Zac Hall今天发文，iPad Pro 2018加上新推出的妙控键盘获得新生，没有升级到iPad Pro 2020的需求了。

下面是他的观点文章：

如果你拥有一款12.9英寸iPad Pro，具有256GB的存储空间和内置的蜂窝网络，几乎可以在任何地方访问互联网。即使到现在，全面屏设计和构建质量也无与伦比。在速度方面，它的性能仍然超过了个人对平板电脑的需求。

但是有时会出现新的配件，从而大大改善产品可能性。对我来说，这次就是iPad Pro的妙控键盘。

苹果上周发布2020 iPad Pro机型时一起推出了新的Magic Keyboard配件。新的iPad Pro看起来令人难以置信。对于旧的iPad来说，这是一次巨大的升级，但对于iPad Pro 2018用户来说情况并非如此。

另一方面，妙控键盘只需要花费配件的钱，就可以极大地改善我的iPad Pro体验。IT之家此前报道，适用于 11 英寸 iPad Pro (二代) 的妙控键盘售价2399元，适用于 12.9 英寸 iPad Pro (第四代) 的妙控键盘售价2699元，妙控键盘将于5月上市。

我已经在iPad Pro上使用了智能键盘保护套。键盘体验可以满足需求，但是当前的iPad键盘盖不是完美的。

适用于iPad Pro 2020的新智能键盘保护套采用深色Apple徽标，颜色更深。后置镜头处矩形开孔，并且新版本与2018 iPad Pro兼容。

如果加上妙控键盘iPad Pro会大不一样：

视觉设计可与最佳MacBook和iMac竞争。

苹果适用于台式机和笔记本电脑的妙控键盘具有一致的打字体验，除了诸如ESC之类的顶部按键之外。

可调的视角-仅出于这个原因，MacBook此前一直在压着iPad Pro。

符合人体工程学设计，更像是将平板电脑对接而不是对平板电脑进行装饰。

认真地说，我无法克服侧面轮廓的未来感，iPad Pro显示屏已经令人赞叹。

iPad Pro的妙控键盘在合上时是前后一致的，在家里它可以是固定的充电座和支架。只需将其磁性固定在适当位置即可为iPad充电。

这实际上为我解决了2018 iPad Pro设计的最大缺点之一。

妙控键盘的方案更加完美。我喜欢在家里没有保护套的情况下使用iPad，可以随时取下，放下充电。“充电支架”可以折叠起来，保护iPad Pro。

还有与已停产的12英寸MacBook相比，妙控键盘本质上提供了更多的USB-C端口。就像iPad Pro一样，笔记本电脑具有用于充电和数据传输的单个端口。妙控键盘拥有自己的USB-C端口，可通过Smart Connector为iPad Pro供电。另外可以打开iPad Pro的USB-C端口，以进行数据传输，显示和更多案例使用等。

并且妙控键盘还首次搭载了触控板，加上iOS 13.4支持鼠标操作等，iPad Pro 2018重新焕发新生。