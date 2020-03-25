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苹果：全球各地 4 月上旬有望恢复 Apple Store 零售店营业

2020/3/25 7:58:10来源：网易科技作者：小小责编：骑士评论：

3月25日消息，据外媒报道，因受新型冠状病毒疫情影响，苹果几天前关闭了大中华区以外的所有零售店，持续时间“直到另行通知”。现在，苹果负责零售和人事的高级副总裁迪尔德丽·奥布莱恩(Deirdre O‘Brien)日前在内部备忘录中透露，预计大中华区之外的苹果零售店将在4月上旬开始恢复营业。

奥布莱恩表示，苹果计划分批次重新开放实体零售店，而不是让所有零售店同时恢复营业。不过，目前尚不清楚哪些零售店将重新开业，以及将在哪些国家开业。虽然苹果已经关闭了多个地区的零售店，但在新型冠状病毒爆发期间，该公司继续提供在线订购并免费送货上门，甚至推出了新产品，比如iPad Pro和MacBook Air等。

本月早些时候，苹果关闭了其在中国以外的所有458家门店，并敦促其员工在家工作，作为帮助阻止新型冠状病毒传播的举措。奥布莱恩在备忘录中已经通知苹果员工，公司将把在家办公的安排至少延长到4月5日，并将根据员工的工作地点每周重新评估这些安排。

苹果发言人拒绝对该备忘录置评。苹果零售店恢复营业的时间表比许多公共卫生专家建议的要早得多，他们认为疫情很可能会持续到4月份。正因为如此，苹果可能会在其零售店维持其严格的清洁消毒和其他预防措施。

不过，美国卫生官员仍警告称，过早恢复正常业务将导致民众和医院没有准备好应对新型冠状病毒感染病例激增的情况，可能导致数十万人(甚至数百万人)死亡。

在采取了数周的封锁措施后，美国总统本周表示，关闭企业以抗击疫情是一种比病毒本身更危险的应对方法，其认为新型冠状病毒类似流感，无法完全避免。为此，美国政府正在努力推动美国在4月12日复活节前解除封禁，恢复商业运营活动。

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关键词：Apple Store苹果

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