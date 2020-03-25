一文看懂 2019 年中国 IPv6 发展：网络质量与 IPv4 基本趋同

近年来，全球基于IPv6的下一代互联网建设已经进入快速发展阶段，IPv6用户渗透率和网络流量持续提升。自2017年11月我国发布《推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署行动计划》以来，政府部门积极推动落地实施，产业链各环节通力协作密切配合，在经历了2018年和2019年开拓进取、由点及面深入推进之后，我国IPv6发展克服重重困难从应用、网络基础设施、应用基础设施、终端、基础资源、用户数及流量等各个方面都取得了良好的成效，协同效应进一步增强，正进入良性发展阶段。

一、重点网站及应用IPv6升级进一步提速

省部级政府和中央企业门户网站充分发挥示范和引领作用。截至2020年1月，全国91家省部级政府网站有79家支持IPv6，占比87%；96家中央企业门户网站有86家支持IPv6，占比89%。中国电信、中国移动、中国联通发挥运营商的自身优势，2019年除完成门户网站、网上营业厅IPv6改造外，还分别完成了掌上营业厅、邮箱等自营业务排名前10款的移动互联网应用（APP）的IPv6深度改造，根据最新监测数据，基础电信企业30款自营移动互联网应用平均IPv6流量占比超过71%。

典型商业网站及应用积极稳妥推进IPv6升级，加速引导用户转化。2019年在持续推进用户量排名前50的商业网站及应用改造的同时，“以点带面”，进一步扩大互联网应用改造范围。一方面对2018年已经完成IPv6升级改造并规模上线的Top 50商业网站及应用在改造“深度”方面提出更高的要求，进一步实现深层链接及核心业务对IPv6的支持，着力提升IPv6流量占比；另一方面，将改造范围从Top 50扩大到Top 100，加速Top 100互联网应用的IPv6改造、测试和大规模上线的进度，引导更多互联网应用和用户向IPv6迁移。截至2020年1月，国内用户量排名前100位的商业网站及移动应用中，可通过IPv6访问的共有79款，覆盖新闻、社交、视频、电商、生活服务等10类主流互联网应用。其中21款APP的IPv6活跃用户数占比超过30%，36款APP的IPv6流量占比达到15%以上。

图1 支持IPv6的商业网站及应用

二、网络基础设施全面支持IPv6

LTE网络和固定网络IPv6升级改造全面完成。中国电信、中国移动和中国联通均完成了全国30个省的LTE网络、城域网网络IPv6改造，并为4G网络用户全面开启IPv6服务，具备提供固定宽带IPv6业务的能力，并正在逐步完善IPv6专线产品开通流程，为有需求的政企客户开通IPv6专线接入并支持分配IPv6地址。

骨干直联点实现IPv6互联互通。2019年，武汉、西安、沈阳、南京、重庆、杭州、贵阳·贵安、福州8个互联网骨干直联点全部完成了IPv6升级改造，支持互联网网间IPv6流量交换。加上2018年完成的北京、上海、广州、郑州、成都等5个骨干网直联点，我国全部13个骨干网直联点全部完成了IPv6改造。

IPv6网络质量与IPv4基本趋同。中国电信、中国移动、中国联通等基础电信企业聚焦网内、网间IPv6网络质量，持续开展IPv6网络质量链路优化、设备改造等相关工作，切实提升IPv6网络质量。目前，IPv6网络质量与IPv4基本趋同。IPv6网络平均网间时延40.70ms，平均网间丢包率0.11%；平均网内时延33.96ms，平均网内丢包率0.02%，基本趋同于IPv4网络。

三、应用基础设施IPv6升级改造取得积极进展

基础电信企业IDC全面完成IPv6升级改造。中国电信、中国移动、中国联通等基础电信企业已完成全部907个超大型、大型、中小型数据中心的IPv6改造，并且安装了IDC监测程序，支持率从最初的25%提升至100%。

CDN资源IPv6支持能力持续提升。网宿科技、阿里云、腾讯云、蓝汛、金山云、世纪互联、UCloud、白山云、七牛云、中国移动等主要CDN企业支持IPv6的节点数超过3195个。按照省级行政区划计算，IPv6全国覆盖能力达到99%以上，IPv6本地覆盖能力达到IPv4本地覆盖能力的85%以上，基本具备IPv6分发加速能力，但服务范围和服务带宽有待提升。

云产品已初步具备IPv6服务能力。阿里云、天翼云、腾讯云、沃云、华为云、移动云、百度云、金山云、京东云、UCloud、青云等云服务企业已完成IPv6云主机、负载均衡、内容分发、域名解析、云桌面、对象存储、云数据库、API网关、Web应用防火墙、DDOS高防、弹性IPS等公有云产品的双栈化改造，公有云产品平均改造率超过70%，但支持IPv6的云产品可用域的数量仍然偏低。

表1 部分云服务企业支持IPv6情况

IPv6发展监测分析能力明显提升。国家IPv6发展监测平台于2018年上线运行，开展网络、应用、终端、用户、流量等关键发展指标的实施监测分析。2019年7月，首次公开发布《中国IPv6发展状况》白皮书，并向社会开放监测平台网站（www.china-ipv6.cn），获得广泛关注。

四、终端IPv6改造持续提速

网络设备和市场主流移动终端均已支持IPv6。通信设备的制造企业、移动终端、厂商加快了产品的迭代升级，网络设备和终端设备IPv6的支持度也得到了大幅度提升。2019年，市场上所有新申请进网的移动终端已出厂默认配置支持IPv4/IPv6双栈。

固定终端IPv6支持度持续提升。基础电信企业为新增宽带用户配属的智能家庭网关已全部支持IPv6，2019年主要加快对老客户存量设备的升级改造工作，目前三家基础电信企业智能家庭网关平均IPv6支持率达到78%以上；个人采购的家庭路由器终端，因客观上面临着改造范围量大面广、品牌和型号繁多、市场占有率分散、升级时间周期长等现实问题，对IPv6的支持度较低，阻碍家庭宽带IPv6用户转化，影响固网的改造效果。

五、IPv6活跃用户和流量等关键发展指标显著增长

IPv6地址申请数量位居世界前列。近年来，我国IPv6地址拥有数量稳定增加，截至2020年1月，我国已申请了47851块（/32）IPv6地址，位居世界第二。IPv6地址量能够满足当前发展需求，未来面向物联网、工业互联网等IPv6地址需求量仍会快速增长。

IPv6活跃用户量大幅提升。截至2020年1月，我国IPv6活跃用户数达2.7亿，占互联网网民总数的31%，相比行动计划实施前，增长了近100倍。全国已有11.93亿LTE用户、1.99亿固定网络用户，合计13.92亿用户获得了IPv6地址。

图2 获得IPv6地址用户数及IPv6活跃连接数

IPv6网络流量快速增长。截至2020年1月，我国城域网IPv6流入流量1679.18Gbps、流出流量960.24Gbps；LTE核心网IPv6流入流量1656.08Gbps、流出流量205.31Gbps；骨干直联点IPv6总流量251.34Gbps；国际出入口IPv6流入流量66.20Gbps、流出流量32.01Gbps。整体来看，城域网IPv6流入流量、LTE核心网IPv6流入流量及骨干直联点IPv6总流量同比增长均超过3倍。

图3 城域网、LTE网络、国际出入口IPv6流入流量&骨干直联点IPv6总流量

2020年是行动计划提出的第二阶段的收官之年，我国IPv6规模部署将进一步提质增效，聚焦薄弱环节拓展IPv6改造广度和深度，促进融合创新扩大IPv6应用推广范围，推动构建高速率、广普及、全覆盖、智能化的下一代互联网，为经济社会发展提供有力支撑。