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全球IPv4地址正式耗尽！

2019/11/26 7:05:13来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家11月26日消息 长期以来，全球IPv4地址耗尽令人担忧，今天这一时刻终于来临——所有43亿个IPv4地址已分配完毕，这意味着没有更多的IPv4地址可以分配给ISP和其他大型网络基础设施提供商。

该过程自80年代以来就已预见到，顶级地址实际上已经在2012年耗尽。那时，所有IPv4地址空间已分配给五大区域互联网注册机构，非洲ARINNIC，南极洲ARIN，加拿大，加勒比海部分地区，美国，APNIC东亚，大洋洲，南亚和东南亚，LACNIC用于加勒比海大部分地区和整个拉丁美洲，最后是RIPE NCC，用于欧洲，中亚，俄罗斯和西亚。

那些区域性Internet注册很快就开始耗尽。2011年4月15日，亚太（APNIC）在2012年9月14日为欧洲，中东和中亚（RIPE NCC）分配了最后一个IPv4区块，在2014年6月10日为拉丁美洲和加勒比海（LACNIC）分配了最后一个IPv4区块。2015年9月24日为北美，直到今天，欧洲RIPE（世界互联网组织） NCC终于耗尽了存储。

该消息是在一封电子邮件（由Nikolas Pediaditis发布）中宣布的，内容为：

亲爱的同事们，

今天，在2019年11月25日UTC + 1 15:35，我们从可用池中的最后剩余地址进行了最终的/22 IPv4分配。现在，我们已经用完了IPv4地址。

对于网络运营商来说，我们的宣布并不令人惊讶– RIPE社区早就预料到并计划IPv4耗尽。实际上，正是由于社区对这些资源的负责任管理，我们才能够在2012年达到最后一个/8后，向我们服务区域内的数千个新网络提供/22分配。

从理论上讲，IPv4地址耗尽应该意味着不能将任何新的IPv4设备添加到Internet，但是实际上，许多因素会进行缓解。

首先是ISP可以重用和回收未使用的IPv4地址。第二个原因是由于NAT（网络地址转换），因此可以在ISP路由器后面私下使用相同的IP地址。当然，最后是向IPv6的过渡，现在应该建立良好的秩序，从而可以通过具有3.4×10^38巨大地址空间的Internet直接进行对等连接。

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关键词：IPv4IPv6

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