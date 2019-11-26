全球IPv4地址耗尽，中国IPv6新体系正在形成

IT之家11月26日消息 长期以来，全球IPv4地址耗尽令人担忧，今天这一时刻终于来临——所有43亿个IPv4地址已分配完毕，这意味着没有更多的IPv4地址可以分配给ISP和其他大型网络基础设施提供商。

欧洲网络信息中心（RIPE NCC）今天表示，“已经从可用池中的最后剩余地址进行了最终的/22 IPv4分配。现在，我们已经用完了IPv4地址。”

IPv4又称互联网通信协议第四版，是网际协议开发过程中的第四个修订版本，也是此协议第一个被广泛部署的版本。IPv4是互联网的核心，也是使用最广泛的网际协议版本。IPv4使用32位（4字节）地址，地址空间中只有4,294,967,296（2）个地址。还有一些特殊场景留作他用，这也大大减少了可在互联网上路由的地址数量。IPv4的后继版本为IPv6，直到2011年，IANA IPv4位址完全用尽时，IPv6仍处在部署的初期。

随着IPv4地址的全球耗尽，世界上已经开启使用IPv6地址，IPv6的数量足够多，达到了3.4×10^38，IPv6的地址长度为128位，是IPv4地址长度的4倍。于是IPv4点分十进制格式不再适用，采用十六进制表示。

中国设立IPv6根服务器

在根服务器方面，全世界IPv4根服务器只有13台，1个为主根服务器在美国。其余12个均为辅根服务器，其中9个在美国，欧洲2个，位于英国和瑞典，亚洲1个位于日本。

在与现有IPv4根服务器体系架构充分兼容基础上，中国主导并联合国际互联网WIDE机构的“雪人计划”于2016年在全球16个国家完成25台IPv6根服务器架设，事实上形成了13台原有根加25台IPv6根的新格局，为建立多边、民主、透明的国际互联网治理体系打下坚实基础。中国部署了其中的4台，由1台主根服务器和3台辅根服务器组成，打破了中国过去没有根服务器的困境。

2019年6月，工信部同意中国互联网络信息中心设立域名根服务器及运行机构。

中国在加紧部署IPv6应用

2018年6月，三大运营商联合阿里云宣布，将全面对外提供IPv6服务，并计划在2025年前助推中国互联网真正实现“IPv6 Only”。



2019年4月份，工信部还发布关于开展2019年IPv6网络就绪专项行动的通知。

到2019年末，武汉、西安、沈阳、南京、重庆、杭州、贵阳·贵安、福州8个互联网骨干直联点完成IPv6升级改造，支持互联网网间IPv6流量交换；2019年末主要目标为获得IPv6地址的LTE终端比例达到90%，获得IPv6地址的固定宽带终端比例达到40%；LTE网络IPv6活跃连接数达到8亿；完成全部13个互联网骨干直联点IPv6改造。鼓励典型行业、重点工业企业积极开展基于IPv6的工业互联网网络和应用改造试点示范，促进IPv6在工业互联网、物联网等新兴领域中融合应用创新。

通知还提到，华为、苹果、三星、中兴、小米、OPPO、VIVO、魅族、联想、一加、金立、TCL、海信等品牌新申请进网的相关移动终端出厂默认配置支持IPv4/IPv6双栈；终端生产企业应加快系统软件升级，推动存量移动终端支持IPv6。

截至2019年5月底，我国已分配IPv6地址用户数达12.07亿，其中LTE网络分配IPv6地址用户数为10.45亿，固定宽带接入网络分配IPv6地址的用户数为1.62亿。我国IPv6地址储备量已跃居全球第一位。