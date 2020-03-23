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微信 iOS 版 7.0.12 斗图有绝招：战斗力最足表情包“移到最前”

2020/3/23 17:19:10来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家3月22日消息  今天上午，微信 iOS版 迎来了 7.0.12 更新，正式加入对深色模式的支持。 微信 7.0.12 更新日志显示可跟随系统的设置，切换为深色模式。

在微信iOS版中还有几处改进，在微信iOS版 7.0.12 中，你表情收藏夹里的表情包可以快速理一理了。

据微信时刻提示，长按一下，可以将你使用频率最高、战斗力最足的表情包【移到最前】，也可以对「不喜欢」的表情包【删除】。

整套添加的表情专辑，也有小惊喜。

表情界面增加了作者的头像和昵称，点击即可跳转【艺术家主页】，看 TA 创作的更多表情专辑。随手添加，为你的斗图做好充分准备。

现在，点击页面右上角的【...】时，你会发现新增了公众号名称展示。点一下，会直接进入该公众号主页。

iOS版微信 7.0.12的视频号页面，评论区、分享等操作的【...】也有了位置的微调，更符合大家的使用习惯。

IT之家已带来微信iOS版的暗黑模式快速上手体验，整体感觉就是暗黑模式的99%完全体，继承了iOS 13的系统深色模式，当然一些地方还是有一些瑕疵。除此之外，微信朋友圈还增加了一个贴心的小功能，就是“跳到还没看的位置”

同时，新版微信还优化了语音消息的发送体验，上滑转文字更加方便，帮助用户更顺畅得使用语音进行沟通。还有更多新功能，更新即可体验。

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关键词：微信表情包

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