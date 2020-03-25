日本显示器公司JDI临时股东大会同意接受金融支援

3月25日消息，据国外媒体报道，半导体显示技术公司、日本显示器公司JDI（Japan Display Inc.，简称JDI）今日在东京召开临时股东大会，通过了接受投资公司Ichigo Asset Management公司504亿日元（约合人民币32亿元）金融支援等内容的经营重组方案。

▲日本显示器公司JDI

JDI股东大会还通过了由Ichigo Asset社长斯科特･卡伦（Scott Callon）就任董事的议案。卡伦计划以董事长身份加入管理层，深入参与JDI的经营。

疫情形势严峻导致JDI经营环境恶化，JDI社长菊冈稔本月早些时候表示，将保证资金周转的万全。

JDI持续亏损，该公司去年5月发布的2018财年（截至2019年3月31日）合并财报显示，最终损益为亏损1094亿日元（约合人民币68.5亿元），连续5年亏损。

截至去年9月底，JDI资不抵债金额扩大至1016亿日元（约合人民币66亿元）。

智能手机厂商转向使用有机发光二极体(OLED)面板，以及中国大陆LCD面板厂商产能增加等等原因，使得JDI面临严峻的经营环境。JDI因为转往OLED面板的步伐较慢，错失了许多苹果订单。

TFT-LCD、AMOLED以及包括柔性显示等新型显示技术，它们的基础技术都是半导体技术，都可统称为半导体显示。半导体显示可定义为通过半导体器件独立控制每个最小显示单元的显示技术统称。