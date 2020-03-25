华硕 G14 锐龙本详细规格曝光：R9 4900HS+英特尔660P SSD

IT之家3月25日消息 3月17日，AMD 发布了 R9 4900HS这款APU，为8核16线程，主频3.0GHz，最高可达4.3GHz，TDP 降到35W。根据外媒NoteBookcheck的报道，搭载R9 4900HS的华硕ROG Zephyrus G14游戏本将在不久后推出。

现在根据爆料者@APISAK的消息，Asus ROG Zephyrus G14 GA401IV_GA401IV已经出现在了Userbenchmark中，具体的配置也已经曝光。

Userbenchmark检测到了G14的CPU、内存和SSD信息，信息显示R9 4900HS主频3.0GHz，平均加速频率可达4.15GHz。SSD品牌为英特尔660P，1TB容量。内存品牌为美光，双通道16GB，频率为3200MHz。

IT之家曾报道，Zephyrus G14号称是世界最强14英寸游戏本，搭载AMD 的Ryzen 4900HS 处理器，可选2K屏或是1080P/144Hz屏，续航方面支持10小时的视频播放，机身的厚度为17.9mm，重量为1.6kg，比主流14英寸的轻薄本稍微厚重一点。另外，幻灯片上没提到的是这款游戏本将会搭载英伟达的显卡，可选GTX 1660Ti和RTX 2060。