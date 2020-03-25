华硕灵珑II轻薄本开卖：十代i7/990g重，9999元

IT之家3月25日消息 华硕灵珑II 14英寸轻薄本今天开卖，i7-10510U+16GB内存+1T固态，重量为990g，售价9999元。

IT之家了解到，华硕灵珑II精英商务本的AD面采用CNC一体成型镁锂合金材质，比传统镁铝合金轻约20%，其抗拉强度比铝合金高约23%，提高约38%的坚固性。华硕灵珑II 总重990g，薄约14.9mm。屏幕为14英寸1080p，72% NTSC色域。

配置方面，华硕灵珑II 选配英特尔酷睿 i7 处理器，采用双SSD插槽设计，支持4T PCIe X4 SSD。华硕灵珑II 采用了ASUS NumberPad 虚拟数字触控板，这一个LED发光的数字小键盘，能解决需要计算或输入数字的情况。

续航方面，华硕灵珑II 配备大容量长效锂聚合物电池并搭载节能的屏幕自动刷新（Panel Self Refresh）技术，官方称每次充满电可提供高达约24小时的电池续航力。

接口方面，华硕灵珑II配备具有高速数据传输、影片输出及支持快速充电等功能的雷电3，除了标准的USB Type-A和HDMI输出接口之外，还可通过专属配件连接有线网络，管控固定mac地址 ，mac地址来自笔记本内置mini Lan接口，方便设备管理。