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微博：带热搜词发布垃圾营销、涉黄低俗等信息将被禁言封号

2020/3/26 14:32:21来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家3月26日消息 微博今天对外发布“关于进一步处置蹭热搜行为的公告”，称近期，站方发现有个别用户恶意利用产品机制蹭热搜，即带热搜词发布与热点完全不相关的内容信息，此行为严重影响热点的呈现效果和用户体验。

为有效打击蹭热搜行为，推动热搜生态环境良性发展，站方现明确公示蹭热搜的主要表现和处罚规则，站方将视账号违规情节严重程度，依据《微博社区公约》《微博投诉操作细则》等相关规定，采取搜索不收录、禁言直至封号等处罚措施，并定期发布相关处置公告。

微博称，热搜榜能够快速并准确反映出微博用户对热点内容的关注度和方向，已逐渐成为网友发现热点和参与讨论的主阵地之一，优质的内容通过热搜能够获得大量曝光和互动。近期，站方发现有个别用户恶意利用产品机制蹭热搜，即带热搜词发布与热点完全不相关的内容信息，此行为严重影响热点的呈现效果和用户体验。

为有效打击蹭热搜行为，推动热搜生态环境良性发展，站方现明确公示蹭热搜的主要表现和处罚规则

1、带热搜词发布与热搜本身不相关的内容：即生搬硬套、强行关联，将热搜词作为微博内容组成部分；在微博正文中添加多个互不关联的热搜词。

2、带热搜词发布垃圾营销、涉黄低俗、影视资源、违法赌博等信息。

IT之家了解到，针对上述行为，站方将视账号违规情节严重程度，依据《微博社区公约》《微博投诉操作细则》等相关规定，采取搜索不收录、禁言直至封号等处罚措施，并定期发布相关处置公告。

微博表示，此次处置行动，旨在提升和改善微博用户的热搜阅读体验。通过建立常态化的检查和处置机制，保障真正有价值的观点和内容能够获得充分的曝光和互动，进而提高热搜榜整体内容质量。

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关键词：微博

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