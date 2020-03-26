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美国200城网速调查：88城降速明显，3城跌超40%

2020/3/26 19:30:21来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家3月26日消息 一份新的报告发现，新冠疫情开始影响美国许多城市的宽带速度。

根据宽带分析网站BroadbandNow的数据，与过去的10周相比，在人口最多的美国200个城市中，有88个城市在过去一周内经历了某种形式的网络降速，3 个城市下载速度甚至下降了40%之多，原因是越来越多的人在家中上网、观看视频。

IT之家了解到，新型冠状病毒传播最严重的城市并不一定是网速影响最大的城市，报告称，洛杉矶，芝加哥，布鲁克林和旧金山等城市的下载速度几乎没有受到影响，西雅图也表现良好。

不过现在被认为是美国病毒中心的纽约市，上周下载速度下降了24%，网络速率的中位数为 52Mbps 。

24个网速下降超20%的城市如下：

  • 德克萨斯州奥斯丁 -44%、休斯顿 -24%、普莱诺 -31%；

  • 北卡罗来纳州夏洛特 -24%、费耶特维尔（-22%）、罗利 -20%、温斯顿-塞勒姆 -41%；

  • 佛罗里达劳德代尔堡 -29%、海厄利亚 -21%、迈阿密 -27%；

  • 加利福尼亚州尔湾市 -20%、奥克斯纳德 -42%、圣何塞 -38%；

  • 新泽西州泽西市 -25%；

  • 密苏里州堪萨斯城 -25%、圣路易斯 -21%；

  • 乔治亚州劳伦斯维尔 -24%、玛丽埃塔 -29%；

  • 科罗拉多州利特尔顿 -22%；

  • 田纳西州纳什维尔 -20%；

  • 纽约州纽约市 -24%、罗切斯特 -33%；

  • 内布拉斯加州奥马哈 -24%；

  • 堪萨斯州欧弗兰帕克 -33%；

  • 明尼苏达州圣保罗 -29%；

  • 亚利桑那州斯科茨代尔 -32%；

  • 华盛顿 -30% 。

三个城市的网络降速最为严重（超过 40%），尤其是德克萨斯州奥斯丁（-44%）、北卡罗来纳州温斯顿-塞勒姆（-41%）、以及加利福尼亚州奥克斯纳德（-42%），圣何塞也接近此范围（-38%）。

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关键词：网速

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