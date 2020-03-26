华为P40 Pro欧洲市场宣传海报曝光：前置双摄+矩阵后置四摄

IT之家3月26日消息 华为将于今日晚间正式发布新款华为P40系列手机，同时也有博主提前晒出了面向欧洲市场发售的华为P40 Pro 5G的官方宣传海报。

从海报来看，面向欧洲市场发售的华为P40 Pro将附赠FreeBud 3真无线耳机，同时华为P40 Pro将采用双打孔全面屏设计，矩阵式后置四摄方案位于手机背部左上角。在海报上华为再次宣传了自家AppGallery应用商店。

根据现有信息显示，华为P40 Pro搭载麒麟990芯片，8+128 GB/256GB存储方案可选；采用一块6.58英寸90Hz AMOLED曲面屏幕，分辨率为2640x1200，像素密度为441 PPI；前摄由F / 2.2光圈的3200万像素摄像头+深度摄像头组成，其附加的红外传感器负责深度效果+基于IR激光的人脸解锁。此外华为P40 Pro拥有两个RYYB传感器，其中一个用于照片，另一个主要用于视频。主传感器的分辨率为5000万像素，华为称之为“ UltraVision”摄像头。该传感器具有F / 1.9光圈，支持光学防抖。还使用称为Octa相位检测（Octa PD）的系统来快速地进行对焦；支持NFC和千兆WiFi。内置4200mAh电池，支持最高40瓦的SuperCharge快充及无线充电。支持IP68防水防尘。

华为P40系列全球线上发布会将于今日晚间21:00召开。届时，华为P40系列、Watch GT 2e、EMUI 10.1系统等将正式亮相。IT之家将为大家带来华为P40系列全球发布会直播，并提供精美奖品三份作为互动奖品，欢迎关注观看。（华为P40系列全球发布会直播：点此观看）