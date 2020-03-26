499 元，微软全新“绝对领域: 紫”特别版 Xbox 无线手柄开售

IT之家3月26日消息 微软全新“绝对领域: 紫”特别版 Xbox 无线控制器已于 3 月 26 日开售，售价为 499 元，这款控制器具有新颖的外观和强大的功能，为玩家提供更为准确、舒适、便捷的操作，支持不同的平台游戏设备。



“绝对领域: 紫”特别版 Xbox 无线控制器采用了半透明材质外壳，使控制器内部的精密机械结构若隐若现。除了半透明特殊材质，控制器整体采用高贵紫色渐变典雅粉色的设计，通过旖旎流转的色彩带来与独树一帜的观感。

作为 Xbox“绝对领域”系列的第三款控制器，“绝对领域: 紫”特别版控制器进行了巧妙设计，其振动板机键通过指尖的震动反馈，让玩家能够逼真体验游戏中的每一次振动和撞击；控制器操纵杆的灵敏度和方向键也得到进一步加强；扳机键和缓冲键经过精心设计，方便玩家快速准确的触及，同时，玩家还可通过“菜单”按钮和“视图”按钮快速进行便捷导航。

IT之家发现，“绝对领域：紫”特别版控制器配备 3.5mm 耳机插孔，兼容 Xbox 聊天耳机和 Xbox 立体声耳机，插上耳机，玩家便能随时全身心投入游戏世界。控制器同样支持自定义按钮映射，玩家可根据自己的游戏习惯，通过 Xbox Accessories 应用程序重新定义对应按钮，定制专属于自己的游戏操作方式，玩家还可轻松将自己的游戏档案与控制器配对。

通过 Bluetooth 4.0 技术，“绝对领域：紫“Xbox手柄将可以在 Windows 10 PC 、平板、 iOS 13、 iPad OS 13、tvOS 13 以及 macOS Catalina设备上使用。一台主机可以同时连接多至 8 个无线控制器，让玩家们可以和朋友们一起自由畅玩游戏世界。

点击访问：微软中国官方商城