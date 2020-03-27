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苹果为Final Cut Pro X/Logic Pro X提供90天免费试用

2020/3/27 7:50:52来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家3月27日消息 苹果为Final Cut Pro X和Logic Pro X提供了新的免费试用选项：用户可在购买之前免费试用90天。

苹果此次延长Final Cut Pro X和Logic Pro X试用期限无疑对那些在家中工作的人（包括那些不能在教室中学习的学生以及希望尝试学习新技能的人）有益。同时90天免费试用选项适用于全球所有客户

IT之家了解到，此前Final Cut Pro X免费试用期限为30天，而Logic Pro X则完全没有免费试用选项。因此这对于想在购买前试用Logic Pro X的人来说将会是一个好消息。不过苹果将Final Cut Pro X和Logic Pro X的免费试用期延至90天的举动不是长期有效的，未来有可能还会恢复至30天。目前无论是新客户还是已经使用过Final Cut Pro X 30天免费试用版的客户都可以使用新的免费试用选项。

Final Cut Pro X的90天免费试用版现已提供，而Logic Pro X的90天免费试用版将在几天内陆续向用户提供，用户可在苹果官网下载免费试用版的Final Cut Pro X和Logic ProX。

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关键词：Final Cut Pro X苹果Logic Pro X

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