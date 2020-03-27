微信开发者工具更新：云开发支持按量付费、PC小程序调试、图标更新等

IT之家3月27日消息 据IT之家网友“stevapple”投稿，微信团队消息，微信开发者工具稳定版 1.02.2003250 近日更新：云开发支持按量付费、PC小程序调试、图标更新等。

以下为官方更新公告：

1. 编辑器优化

微信开发者工具的编辑器功能经过重新调整，优化并增加了若干功能。包括了：

1、新增大纲结构视图和文件的面包屑导航，同时编辑区域还支持分栏视图，方便开发者同时查看和编辑多个文件。

2、优化了文件搜索功能，支持更加精细化地搜索和替换功能，进一步提高了开发者的操作效率。

3、在编写 JS/TS 文件时，编辑器现在提供完整的项目代码补全和联想功能，使用 TS 的语言服务分析并提供代码错误及警告提示。

4、新版微信开发者工具编辑器兼容了部分 VS Code 扩展插件，目前正在功能完善阶段。开发者可根据需要安装对应插件。如需安装一个扩展插件，开发者可点击 [编辑] - [打开编辑器扩展目录]，并将解包的插件文件夹放入此目录。同时，需要将此扩展 ID 增加到 [编辑] - [管理编辑器扩展...] 的数组里，重启项目即可使用。如需禁用此扩展插件，只需将其 ID 注释掉或者删掉即可；如需卸载此扩展插件，可以将其从扩展目录移除并重启项目。

在使用扩展插件时请注意：

如果要安装的插件已在 VS Code 安装，可以在 用户目录/.vscode/extensions 下找到其已解包的扩展文件夹。扩展的 ID 可以在其文件夹内的 package.json 中找到，格式是 ${publisherName}.${name}。所做的操作将会使扩展将在所有的项目都同时启用或禁用。

某些类别的扩展不支持，例如 Terminal、Debug 类。

2. WXML 支持显示自定义组件数据及实时修改

wxml 面板中新增 ComponentData 页卡，可以查看当前选中的自定义组件节点的数据，同时支持直接修改并作用到渲染层中。

3. PC 微信调试

支持桌面版微信远程调试，可以在设置面板中自动真机调试选项中开启，目前仅 MAC 平台 2.4.0 及以上版本微信客户端支持该功能。

4. 清除订阅消息授权数据

为方便开发者调试订阅消息相关功能，工具新增清除订阅消息授权数据的能力。开发者可通过点击清缓存->清理授权数据/全部清除清理工具及手机上的授权数据。

5. 云控制台支持自定义告警

云开发新增自定义告警能力。开发者可以通过告警指标、统计周期、比较条件、持续周期和告警频率等参数的自由组合灵活地配置所需的告警规则。开发者可通过云开发->设置->告警设置->自定义告警体验功能。

6. 云控制台高级操作支持数据库聚合

云控制台高级操作新增支持数据库聚合操作支持，同时支持了多个新增的操作符，现已支持所有操作符和聚合。

7. 支持选择安卓设备上的 profile 文件进行分析

在安卓设备上开发者可以通过预览->右上角胶囊按钮->开发调试->Start CPUProfile 开始记录cpuprofile信息，通过预览->右上角胶囊按钮->开发调试->Stop CPUProfile 结束记录cpuprofile信息

结束后，会自动生成一份cpuprofile文件到手机中。使用 USB 连接电脑，

在调试器里打开JavaScript Profiler面板，点击 load。选择通过电脑连接的Andriod设备上传。选择设备并选择对应的文件。进行查看

8. <web-view /> 组件的调试入口变更

旧有的交互是在 <web-view /> 组件上的右键菜单，比较隐晦且难操作.本次更新，在有 <web-view /> 组件的页面的页面路径旁增加 "调试" 操作的交互入口。

9. 修复项目列表丢失问题及新增项目列表恢复指令

某些操作可能会导致出现工具丢失项目列表信息的情。针对这种情况，新版工具提供以下的解决方案：

- 当项目列表信息被破坏导致读取失败时，工具将会自动尝试根据用户的本地应用数据去恢复项目列表信息，避免出现项目列表信息丢失的问题

- 对于之前出现项目列表信息丢失的用户，如果想要找回之前丢失的项目列表信息，可以通过在可以通过在调试器 console 中输入 restoreLocalData() 来手动恢复之前的项目列表

10. 云控制台支持自定义数据库读写权限

云控制新增自定义前端数据库读写权限的能力。通过自定义规则，开发者可以精细化的控制集合中所有记录的读、写权限，系统会自动拒绝不符合安全规则的前端数据库请求，保障数据安全。开发者可通过云开发->数据库->权限设置体验功能。

11. 支持 API Mock

新增API Mock功能支持模拟 API 的返回内容，让开发者更方便开发小程序，更多详情可移步至：API Mock文档。





12. 编辑器支持重命名多个文件

编辑器支持在同级目录下同时重命名多个同名文件，方便对 Page/Component 文件进行重命名。





13. 支持显示灰度中的基础库、下发测试基础库

新增显示灰度中的基础库以及基础库支持的客户端版本。

同时新增推送按钮，将选定版本的基础库下发到客户端上，推送结果可以在开发版小程序的调试面板中查看。

微信客户端对开发版的小程序打开调试，可以看到测试版基础库的生效时间。

注意：

该功能只能推送到登录到开发者工具的微信号的手机上。 会影响到手机上所有的小程序。

14. 模拟器支持终止

模拟器是工具的主要功能之一，如果小程序/小游戏的业务代码中出现死循环、复杂运算、频繁调用某些 API 的情况下都会导致工具出现卡顿或者 CPU 占用比较高的情况。模拟器新增终止按钮，点击后可以暂时终止模拟器运行，节省系统资源占用。

15. 打开项目时展示 Loading 状态

工具增加开启加载 loading 弹窗，显示加载状态情况。

16. CLI/HTTP V2 更新

CLI & HTTP 接口升级 v2 版本，在 v2 版本中，旧版命令仍然可以使用，但已废弃并会在未来移除，请使用 v2 命令。v2 版本增加了云开发管理操作支持、优化命令形式、增加细致状态提示、支持长时间命令执行、支持国际化（中英文选择）等。详细文档。





17. 优化云控制台用户访问统计和监控图表的数据展示

支持按照近 7 天、近 30 天以及自定义时间段来筛选 DAU。

18. 数据库备份回档

云开发已自动开启数据库备份，并于每日凌晨自动进行一次数据备份，最长保存 7 天的备份数据。如有需要，开发者可在云控制台上通过新建回档任务将集合回档（还原）至指定时间点。详情。

19. 优化模拟器工具栏展示

工具栏机型及显示比例菜单合并，网络模拟调整到模拟操作下。



20. 编辑器支持小游戏项目的 API 代码补全

在小游戏项目，可以看到为小游戏提供的代码补全（部分 Canvas API 尚未提供）。

下载地址

Windows 64 、 Windows 32 、 macOS

本次更新包含内核更新，nwjs 版本从 0.37.4 升级到 0.39.3