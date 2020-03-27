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苹果 Swift 5.3 将支持 Windows 和其他 Linux 发行版

2020/3/27 12:01:41来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家3月27日消息 Swift 是苹果新推出的编程语言，专门针对 OS X 和 iOS 的应用开发。Swift 在各个方面优于 Objective-C，也不会有那么多复杂的符号和表达式。同时，Swift 更加快速、便利、高效、安全。除此之外，新的 Swift 语言依旧会与 Objective-C 相兼容。

现在IT之家从苹果博客文章得知，苹果公布了Swift 5.3 的路线目标，主要是：质量和性能增强，并且增加对 Windows 和其他 Linux 发行版的支持。

博客内容表示，

Swift 5.3是一个发行版，旨在包括重大的质量和性能增强。此外，此版本还将扩展可用和受支持的Swift平台的数量，特别是增加对Windows和其他Linux发行版的支持。

Swift 5.3 Snapshots

Swift 5.3版本分支Snapshots下载将作为持续集成测试的一部分定期发布。如果有支持，将为新支持的平台添加Snapshots下载。

Swift 5.3发布后，除了Snapshots外，还将发布正式的最终版本。

在Swift 5.3中进行更改

2020年4月20日，release/ 5.3分支将在快速存储库和大多数相关项目存储库中被切割。请注意新的分支命名方案。这将包含将在Swift 5.3中发布的更改。切割分支后，如果更改符合发布标准，则可以通过拉取请求将更改放到分支上。

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关键词：Swift苹果

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