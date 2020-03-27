【IT之家开箱组】苹果iPad Pro 2020款11寸/12.9寸图赏：摄像头，处处不同

北京时间3月18日晚，苹果推出了2020款的iPad Pro，这是iPad Pro系列时隔一年半之后的再次更新。目前IT之家已经在国内第一批拿到了2020款的iPad Pro，11英寸和12.9英寸齐上阵，话不多说，现在就为大家送上开箱图赏。

第一部分：开箱

iPad Pro 2020款的包装盒延续了上一代的风格，白色为底，正面是iPad Pro大大的亮屏图案，占满整个一面，此举无疑是在凸显全面屏的视觉冲击力。

打开包装，就可以看到iPad Pro 2020静静地躺在盒子的最上层。在iPad Pro本尊的下方，有随机附赠的充电器和数据线，还有说明书，然后，其他的就没有了，和以往一样，iPad Pro的包装内容还是那么简洁。

第二部分：2020款iPad Pro

2020款iPad Pro的整体外观设计和2018款相差不大——是真不大，除了后置的摄像头模块变大了，其他都是一模一样的。对比官网的参数，无论是11英寸还是12.9英寸的iPad Pro 2020，机身三围尺寸都和2018款完全吻合。

其中11英寸款的尺寸规格为247.6毫米×178.5毫米×5.9毫米，12.9英寸款的尺寸规格为280.6毫米×214.9毫米×5.9毫米。

我们以11英寸的iPad Po 2020为主，和上一代一样，这款平板正面是一整块完整的玻璃覆盖，唯一的开孔仅在于上边框前置摄像头旁边的麦克风，息屏状态下几乎是一片黑，一体感很强。

iPad Pro 2020的屏幕边框为四面等宽设计，点亮屏幕后，视觉冲击力很强。同时，在屏幕的四角处，苹果作了圆角设计，和机身整体的四个R角相互呼应。

屏幕玻璃边缘直接衔接机身的金属中框，从上一代开始的直角中框设计依然被延续下来，仅有5.9毫米的厚度让iPad Pro 2020握起来感觉非常轻薄。中框的元素方面，顶部从左到右分别为扬声器、麦克风和电源键，左侧为音量增减按键和第二代Apple Pencil的磁力接点，左侧同样可以看到一个麦克风，而底部则为对称的扬声器开孔和USB-C接口，没有3.5mm耳机接口。

机身背面，正如前面所说，iPad Po 2020相比上一代最大的不同就是后置摄像头模组变成了类似iPhone11的设计，摄像头表面覆盖一块玻璃，左边是竖排的两枚摄像头，右边从上到下分别是闪光灯、LiDAR 光探测和测距扫描仪以及麦克风。

关于这变大的摄像模块，第一眼看去可能会觉得突兀，但是看就了慢慢地也会习惯，就像iPhone 11系列一样。况且，这几乎是我们唯一可以用来区分2020款iPad Pro和2018款iPad Pro的标志，还这么明显，感谢苹果。

由于iPad Pro 2020款机身完全采用铝金属材质，所以我们在摄像头的上方，仍然可以看到类似iPhone 7系列的穹顶式灰色天线条带。

由摄像头模块再往下看，就是我们熟悉的拍光苹果Logo了，再往下则是iPad产品信息和用于连接Smart KeyBoard的金属触点。由于全新的妙控键盘目前尚未上市，IT之家这里仍然用Smart KeyBoard智能背夹予以展示。

第三部分：对比图赏

上文主要以11英寸2020款iPad Pro为例进行介绍，本次IT之家也拿到了12.9英寸的iPad Pro 2020，同时再拿出2018款12.9英寸的iPad Pro，彼此对比再来一组图赏，方便大家进行比较，决定自己是买11英寸呢，还是买12.9英寸呢，还是……？

11英寸版本iPad Pro 2020售价6229元起步（128GB），12.9英寸款售价7899元起步（128GB），目前已经接受购买，感兴趣的同学可以关注。



