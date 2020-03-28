争议之后，微软将不再投资第三方面部识别公司

北京时间3月28日早间消息，据外媒，微软表示，由于对以色列初创企业AnyVision的投资引发争议，该公司将不再对第三方人脸识别公司进行投资。批评人士和人权活动人士称，AnyVision的人脸识别技术为约旦河西岸的一个监控项目提供了动力，同以色列政府关系特殊。

目前，微软表示，由美国前总检察长埃里克·霍尔德（Eric Holder）及其团队在国际律师事务所Covington & Burling领导下进行的一项独立调查发现，“不同于媒体此前的报道，AnyVision以前没有，现在也没有为西岸的大规模监控计划提供技术支持。如果他们真的有这样做的话，将构成违反金融投资组合所承诺的人脸识别使用道德。”

但无论如何，微软还是表示，它正在从AnyVision中剥离，也不会再对任何人脸识别公司进行少数股权投资。该公司M12风险投资部门网站上的一则公告写道：“对于微软来说，审计过为微软投资敏感技术创企带来了更高的挑战，因为这种投资通常不允许对其技术的使用进行监督或控制。”

公告表示：“通过在全球范围内改变投资政策，终止对销售人脸识别技术的公司的少数股权投资，微软的重心已经转移到商业关系上，这使得微软能够对敏感技术的使用进行更大的监督和控制。”

虽然微软正在逐渐放弃对人脸识别公司的投资，但它仍然通过其Azure云计算平台拥有自己的人脸识别技术。Face API，顾名思义，允许任何开发人员“将人脸识别嵌入到你的应用程序中，以获得无缝且高度安全的用户体验。然而，该公司的首席法律官布拉德·史密斯（Brad Smith）去年表示，微软永远不会将人脸识别用于监视目的。史密斯公开表示，出于对该技术可能导致侵犯公民权利和人权的担忧，它拒绝让执法部门接触这项技术。

目前还不清楚微软新的投资立场是否意味着它仍然可以收购人脸识别公司，也不清楚微软是否会因为方向的改变而对内部人脸识别软件的使用做出调整。记者未能立即联系到微软请其置评。

人脸识别，特别是由先进的机器学习和其他人工智能工具驱动的各种技术，近年来已经成为人们关注的焦点。与此同时，政界人士和活动人士越来越担心，执法部门和政府可能会在未经公民同意的情况下，以违反隐私和人权法的方式对公民进行监视。

今年1月，Facebook因在没有为其社交网络产品的用户提供明确的选择条款的情况下使用人脸识别功能，被集体起诉。作为和解协议的一部分，该公司被罚款5.5亿美元。谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）曾在2018年协助监督该公司AI伦理原则的形成，以他为代表的一些科技行业领袖曾表示，为回应欧盟不断加大的监管力度，可能有必要暂时禁止这项技术。

创企Clearview-AI发现自己正处于围绕这项技术日益激烈的争议中心，因为它的数十亿张照片数据库主要就是从社交媒体网站上搜集来的，现在已经被成千上万的私营公司和执法机构使用。Clearview事件的结果是，现在人们越来越关注那些鲜为人知的人脸识别公司，尤其是他们是否与当地执法机构有过交易，或者与大型科技公司有过密切的关系。