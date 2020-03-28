紧跟 Chrome 步伐，微软 Edge 浏览器 Dev 83 更新

IT之家3月28日消息 据Windows Central报道，今天微软Edge浏览器Dev版本号已更新至83.0.461.1，是Edge v83的第一个主要版本。此版本未增加重要的新功能，整合、继承了此前Edge Canary/Dev 82的一些新特性，如支持一件收藏所有标签页及同步扩展等。
IT之家昨天曾报道谷歌宣布恢复 Chrome 、Chrome OS 更新，M83将移至Dev通道，微软今天在技术社区宣布将版本83.0.461.1发布到Dev通道，并且再次强调由于“当前事件”此次更新与正常的时间表略有差异，以及Edge浏览器将与Chromium项目保持一致，暂停对稳定版的重大更新。
新增功能：
添加了同步扩展功能。
在“设置”中添加了一个页面来管理家庭安全设置。
添加了将所有选项卡添加到集合的功能。
新增了将多个项目从网页上一次拖动到某些网站上的功能。
添加了对沉浸式阅读器中副词突出显示的支持。
添加了对上游Chromium中的“滚动到文本片段”管理策略的支持。
添加了管理策略，以配置在浏览器关闭时删除缓存的文件和图像。
可靠性改进：
修复了关闭浏览器时崩溃的问题。
修复了关闭选项卡有时会使浏览器崩溃的问题。
修复了安装扩展有时会使浏览器崩溃的问题。
修复了打开“收藏夹”窗格时崩溃的问题。
修复了向收藏夹添加项目有时会使浏览器崩溃的问题。
修复了切换配置文件有时会使浏览器崩溃的问题。
修复了以下问题：单击地址栏上的图标以打开弹出窗口，该弹出窗口显示有关网站的更多信息以及该网站具有的权限有时会使浏览器崩溃。
修复了冲浪游戏的时间试用模式有时会使浏览器崩溃的问题。
修复了启用IE模式后导航到Intranet网站有时会导致浏览器崩溃的问题。
修复了尝试登录使用浏览器配置文件的凭据自动登录的网站有时会挂起浏览器的问题。
修复了使用“朗读”时的挂起问题。
修复了当流的分辨率更改时受DRM保护的视频（例如Netflix上的视频）会停顿的问题。
解决了Apps管理页面有时崩溃的问题。