紧跟 Chrome 步伐，微软 Edge 浏览器 Dev 83 更新

IT之家3月28日消息 据Windows Central报道，今天微软Edge浏览器Dev版本号已更新至83.0.461.1，是Edge v83的第一个主要版本。此版本未增加重要的新功能，整合、继承了此前Edge Canary/Dev 82的一些新特性，如支持一件收藏所有标签页及同步扩展等。

IT之家昨天曾报道谷歌宣布恢复 Chrome 、Chrome OS 更新，M83将移至Dev通道，微软今天在技术社区宣布将版本83.0.461.1发布到Dev通道，并且再次强调由于“当前事件”此次更新与正常的时间表略有差异，以及Edge浏览器将与Chromium项目保持一致，暂停对稳定版的重大更新。

新增功能：

添加了同步扩展功能。

在“设置”中添加了一个页面来管理家庭安全设置。

添加了将所有选项卡添加到集合的功能。

新增了将多个项目从网页上一次拖动到某些网站上的功能。

添加了对沉浸式阅读器中副词突出显示的支持。

添加了对上游Chromium中的“滚动到文本片段”管理策略的支持。

添加了管理策略，以配置在浏览器关闭时删除缓存的文件和图像。

可靠性改进：

