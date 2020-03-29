微软 Win10 KB4541335 部分用户安装失败

IT之家3月29日消息 微软Windows 10 KB4541335可选更新于3月的第三周发布，适用于Windows 10版本1903、1909，现在部分用户反馈该补丁存在无法安装的问题。

反馈中心中的一些用户报告他们无法安装Windows 10的最新可选组件更新，并且收到了错误消息。

“针对基于x64的Windows 10版本1909的2020-03累积更新（KB4541335）–错误0x800f0831”和“安装某些更新时遇到问题，请稍后再试。”这是错误消息的一些示例。

除了安装问题之外，某些用户还在更新过程中遇到系统崩溃的情况。

如果遇到该错误，可以使用微软的Media Creation Tool进行升级，也可以从Microsoft Update Catalog下载脱机安装程序。

还值得IT之家网友注意的是，你始终可以跳过可选更新，并且仍会在4月的星期二补丁发布时获得修复。如果更新卡在安装过程中，只需单击“暂停更新”选项，它就会消失。

在相关新闻中，微软宣布将从5月开始暂停可选的Windows 10更新，以优先考虑新冠病毒爆发期间的重要更新。此更改将仅适用于非安全性可选更新，安全性更新将照常继续。

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