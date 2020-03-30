【IT之家评测室】荣耀30S体验：麒麟820开启降维打击

3月30日，荣耀今年的开篇力作荣耀30S正式发布，全新的荣耀30S系列首发麒麟820 5G SoC芯片，麒麟820是目前麒麟芯片家族第二款集成5G模组的SoC芯片。



除了核心升级，荣耀30S同时还面向不同的群体推出了四种配色，分别是蝶羽翠、蝶羽白、蝶羽红和幻夜黑。IT之家作为首批拿到荣耀30S的媒体，目前已经拿到了荣耀30S蝶羽翠和蝶羽白两个配色的设备，接下来就让我们一起来看一下全新的荣耀30S的各项表现如何。

外观

荣耀30S采用了蝶羽纹理设计，通过全新的双层膜片工艺，这一工艺通过变色油墨打印的色彩膜片和衍射纹理技术雕刻的PET膜片结合，在自然光下，转动手机就能呈现出不同的色彩。蝶羽白粉蓝交织，梦幻浪漫，适合女生；而蝶羽翠呈现不同程度的翠绿色，深邃而神秘，适合时尚的人群。

在荣耀30S手机背面的左上角就是荣耀30S的摄像头模组，荣耀30S采用了6400万像素全焦段AI四摄，其中，主摄采用6400万像素感光元件，像素面积为1/1.7英寸，光圈大小为f/1.8，另外配备了一颗支持三倍光学变焦的800万像素摄像头、800万像素的超广角镜头以及200万像素的微距镜头。

荣耀30S手机正面采用了“魅眼全面屏”设计，其屏占比达到90.3%，整块屏幕采用20:9的6.5英寸屏幕，拿在手里非常修长。这块屏幕典型亮度达到450nit，典型对比度达到1500:1，色彩上覆盖了96%的NTSC色域，同时它还支持HDR 10以及电影调色技术。

手机正面则采用了一颗1600万像素的AI自拍镜头，支持新一代美颜算法，人像超级夜景模式等，可轻松实现人美景美的夜间自拍效果。

荣耀30S手机底部保留了3.5毫米耳机口，同时支持40W SuperCharge快充技术。接下来，我们看一下荣耀30S在各项功能的表现。

性能表现与5G

荣耀30S系列采用全新的麒麟820 5G SoC，作为麒麟家族的最新产品，麒麟820 5G SoC采用业界最先进的7纳米工艺制程，在单位面积下的晶体管密度更高，与8纳米工艺相比，麒麟820能效提高20%，晶体管密度提高50%。

在CPU设计上，麒麟820 5G SoC采用了1个[email protected]大核+3个[email protected]中核+4个[email protected]小核设计。Geekbench跑分显示，麒麟820芯片CPU部分单核跑分达到3190分，多核跑分达到9803分，相比于麒麟810其单核性能提升了8.6%，多核性能提高了23.0%。在多核性能上，麒麟820芯片CPU部分性能远超三星Exynos 980、Exynos 9810芯片以及高通骁龙765G芯片。

荣耀30S搭载的麒麟820芯片内建全新定制的Mali-G57六核GPU，其架构等同于G77，相比于上一代提升25%。麒麟820芯片同时对Kirin Gaming+技术进行升级，在大型手机游戏过程中支持AI调频调度技术，能合理分配CPU和内存资源与GPU共同运作，并加入游戏关联进程优化技术，提高游戏过程中的体验。另外，麒麟820芯片的Kirin Gaming+ 2.0技术还支持帧率计算、HDR10特效等，这些技术可以让游戏过程中的体验更加真实流畅。

NPU方面，麒麟820芯片内建华为自研的NPU架构，其AI能力位居业界领先水平，根据ETH的AI跑分数据，麒麟820芯片AI Benchmark得分达到41.8万分，位居榜单第三名。

而荣耀30S作为首款搭载麒麟820芯片的手机，其AI Benchmark得分达到6.08万分，位列AI Benchmark移动设备榜单第六名。有了强劲的AI表现，无论是系统硬件资源的调度还是复杂的图片场景识别，荣耀30S手机都能轻松胜任。

接下来，我们通过两款游戏来看一下荣耀30S所搭载的麒麟820芯片的CPU、GPU以及AI性能的表现。这里我们选用了《乐高无限》和《和平精英》两款游戏作为测试项目。

《乐高无限》是乐高授权的一款模拟沙盒类游戏，其玩法与MC基本一致，虽然其地图有划定范围，但是由于画面精美，高质量模式下想要纵览全图需要消耗大量的GPU资源，其画面复杂程度对于GPU而言是个非常大的挑战。在高画质高帧率HDR开启的情况下，荣耀30S进行《乐高无限》8分钟测试，其帧率基本稳定在55-60帧之间，通过CPU曲线我们看到，《乐高无限》同时对CPU性能要求非常高，在测试过程中，笔者感受到，对于《乐高无限》这种大型的模拟沙盒游戏，荣耀30S可以轻松胜任。

IT之家使用荣耀30S手机测试的另外一款游戏则是《和平精英》，这款游戏是现阶段国内非常火爆的战术竞技型射击类游戏。长达近30分钟的游戏过程中，荣耀30S在高画质表现下帧率基本维持在60帧上下，GPU性能输出稳定。

荣耀30S系列作为荣耀最新的5G手机产品，其5G 体验也不容小觑，麒麟820芯片集成5G模块，作为麒麟8系列家族的首款5G SoC，麒麟820芯片内部集成5G模组能有效的降低能耗，同时为设备中其他的元器件带来更大的内部空间。

荣耀30S采用的麒麟820 5G SoC支持NSA/SA 5G双模组网，现阶段，中国国内运营商所支持的5G频段共有五个，分别是n41/n78/n79/n1/n3，荣耀30S全部支持，更多的频段支持意味着无论是现在还是未来，荣耀30S都能很好的支持各地的5G网络频段。

荣耀30S手机还支持5G智慧双卡，当卡1使用VoLTE通话时，卡2也可以接收来电；如果卡1在进行5G网络使用，这时候卡2仍然可以正常进行VoLTE语音通话。这是现阶段同类型5G手机所不具备的。

拍照体验

荣耀30S搭载AI四摄，其中主摄像头采用了6400万像素感光元件，像素面积达到1/1.7英寸，光圈f/1.8，可以捕捉更多光线，在暗光场景下也可以似的照片更加明亮。长焦镜头则采用了800万像素的f/2.4镜头，支持3倍光学变焦、5倍混合变焦、20倍数码变焦。另外两颗后置镜头是800万像素的超广角镜头以及200万像素的微距镜头。其前置摄像头则采用了1600万像素的AI美拍镜头。

荣耀30S手机除了摄像头模组硬件性能提升，同时其搭载的麒麟820芯片ISP也采用了旗舰级的配置，麒麟820芯片集成了Kirin ISP 5.0，相比于之前产品，其吞吐率提升15%，能效提升15%，可以更好的处理视频。

在核心技术上，麒麟820芯片所搭载的Kirin ISP 5.0支持双域联合视频降噪技术，可对视频中不同频段的噪音进行精确分离达到降噪目的。在拍照方面，Kirin ISP 5.0引入了BM3D降噪技术，可以为拍照带来30%的降噪提升，即便是在暗光场景下也会有一个非常清晰的拍照体验。接下来我们通过样张来看一下荣耀30S在影像能力的具体表现。

利用荣耀30S手机6400万像素主摄拍摄照片我们看到，在低光线的环境下拍摄立交桥的纹理细节依旧清晰。在BM3D降噪技术的提升下，荣耀30S暗部细节表现良好。

▲ISO-640，1/50s，f/1.8

常规光线拍摄场景下，荣耀30S手机整体表现尚可，复杂拍摄主题并没有出现对角不清晰或者边缘模糊的情况。

▲ISO-50，1/221s，f/1.8

近景状况下，我们看到荣耀30S手机背景虚化效果非常好，拍摄主体与背景都能得到很好的分离，并没有出现被拍摄部分被误虚化的问题。

▲ISO-50，1/403s，f/1.8

再来看一下长焦镜头的表现，以下五张照片分别对应着荣耀30S手机0.8倍变焦、1倍变焦、3倍变焦、5倍变焦以及20倍变焦。其中3-20倍变焦这里使用的是荣耀30S手机长焦镜头拍摄，3倍变焦为光学变焦，5倍变焦为混合变焦而20倍变焦为纯数码变焦。我们看到3-5倍变焦时，远处的猫依旧能清晰的出现在照片中，主体和背景清晰。而20倍变焦时虽然画面的植被出现油画感，但猫的主体依旧清晰。

▲广角镜头，ISO-50，1/289s，f/2.4

▲主摄像头，ISO-50，1/259s，f/1.8

▲长焦镜头，ISO-50，1/128s，f/2.4

▲长焦镜头，ISO-50，1/128s，f/2.4

▲长焦镜头，ISO-50，1/162s，f/2.4

在夜间场景下，我们使用荣耀30S的夜景模式拍摄了一张样张，虽然拍摄时间已经接近晚上12点，但荣耀30S拍摄的整体画面亮度很高，色彩还原度不错，同时画面噪点控制的相当到位。

▲ISO-320，8s，f/1.8

▲夜景模式样张

整体来看，荣耀30S拍照有着不错的表现，对于年轻用户群体来讲，这样的拍摄效果足以应对绝大部分常见的拍摄场景。

总结

荣耀30S作为荣耀手机今年的开篇之作，搭载了实力强劲的麒麟820 5G SoC，这颗芯片让荣耀30S新增了很多非凡的能力，更具竞争力的CPU和GPU，一脉相承的5G能力，强悍的AI性能，出色的拍照能力，这些都让荣耀30S完成了对前辈的继承和自己能力的突进。

作为首款搭载麒麟820芯片的手机，荣耀30S让人有耳目一亮的感觉，让我们看到荣耀S系列产品的全新蜕变，期待着荣耀30S在5G市场中的表现。