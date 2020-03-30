荣耀诠释智慧屏产品五项标准：芯片、画质、音质、内容和智慧

IT之家3月30日消息 3月30日，荣耀线上举行荣耀30S手机“美由‘芯’生”新品发布会。发布会上，赵明从芯片、画质、音质、内容和智慧5个层面介绍了大屏产品五项标准。

一、芯片：至少4核CPU+4核GPU，支持8K、4K流畅解码

荣耀智慧屏搭载华为海思自主研发的鸿鹄818旗舰级芯片，采用双A73+双A53架构CPU和4*Mail-G51 GPU，拥有强劲的视频解码能力，支持从8K 30帧到4K 120帧的视频解码，让荣耀智慧屏拥有更快的运行速度，能够做到1秒唤醒，2秒开机。

二、画质：色域P3 90%及以上，支持MEMC，具备AI画质增强技术

鸿鹄818智慧芯片搭载魔法画质引擎，集成MEMC、HDR、SR、NR等7重画质增强技术，此外荣耀智慧屏的屏幕色域达到93%DCI-P3色域覆盖，可带给用户更加出色的视觉享受。

三、音质：4*10W及以上扬声器、0.5L及以上独立大音腔，具备AI音质增强技术

荣耀智慧屏配备4*10W及以上扬声器，自带1.6L超大音腔，采用HuaweiHisten专业音效算法，拥有声场扩展、响度自适应等5大音质优化技术，充分发挥各种音频设备的性能，全面提升智慧屏的音质体验。

四、内容：多平台聚合一站式体验，融合海量优质视频资源

荣耀智慧屏聚合了优酷酷喵、腾讯极光TV等主流视频平台，拥有丰富的视频资源以及音乐资源。同时还融合了海量的优质教育资源，丰富大屏应用场景，让娱乐学习两不误。同时荣耀智慧屏还可以通过直播精灵实现点播、直播随心切换，用户可根据喜好随意观看。

五、智慧：支持大小屏互动、AI视觉识别、智慧语音助手、支持联控智能家居

荣耀智慧屏的智慧能力体现在它的诸多创新功能中。比如独创的大小屏互动功能Magic-link魔法闪投和Magic-link魔法控屏，让用户可以用操作手机的方式操作智慧屏；内置升降式AI摄像头，可以实现视频通话、AI 健身 、AI KIDS、人像追踪等智慧功能；再比如，其支持6MIC及以上远场语音，能让用户和大屏的语音交互更加灵活便捷。另外，荣耀智慧屏还支持联控智能家居，能够实现一屏操控全屋家居。

荣耀智慧屏推动开关机无广告成行业新标准

就大屏行业屡禁不止的“开关机广告”问题，赵明认为强制性的电视开关机广告不符合商业逻辑，侵犯了用户的知情权、选择权。荣耀智慧屏在发布之初，便承诺开关机无广告，也希望推动“开关机无广告”成为未来智慧屏产品的标准。

IT之家了解到，为回馈广大消费者，赵明最后宣布在3月30日至4月1日，用户下单荣耀智慧屏后可联系客服发送暗号“智慧屏五大标准”并确认订单，在活动结束15日后即可获得荣耀手环5一个。感兴趣的用户可到荣耀亲选、VMALL、京东、天猫、苏宁易购平台了解。