realme 6/6 Pro 将于明天在欧洲首次亮相

IT之家3月30日消息 据realme欧洲官方推特，realme 6系列将于当地时间3月31日10:00（北京时间下午16:00）在欧洲发布。

此前该系列手机于3月初在印度市场发布，相比前代，realme 6系列升级了处理器、90Hz显示器和30W快速充电。

IT之家了解到，realme 6是第一款使用联发科游戏芯片G90T的realme智能手机。联发科G90T基于12nm工艺打造，拥有8核CPU，其中包含2个2.05GHz Cortex A76大核和6个2.0GHz Cortex A55高效内核，Mali-G76 MP4 GPU。

realme 6采用6.5英寸LCD显示屏，分辨率升级到FHD+ ，90Hz刷新率。左上角有一个1600万像素f/2.0自拍打孔相机。后置采用了6400万像素三星GW1主摄+800万像素超广角+200万像素微距+200万像素人像模式摄像头。

realme 6 Pro搭载高通骁龙720G，基于8nm工艺，拥有2.3GHz的8核Kryo 465 CPU，Adreno 618 GPU。realme 6 Pro采用了6.6英寸的LCD显示屏，刷新频率为90Hz，分辨率为FullHD+ 。前置“药丸”打孔，包含有两个自拍镜头：1600万像素+800万像素超广角。

realme 6 Pro后置四摄为6400万像素主摄+1200万像素长焦+800万像素超广角+200万像素微距，支持UIS和UIS Max防抖功能。

目前官方尚未透露该系列是否会在国内发售。