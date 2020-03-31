亚马逊开除因疫情罢工工人：违反社交距离规则

北京时间3月31日上午消息，据外媒报道，亚马逊配送中心员工克里斯·斯莫尔斯（Chris Smalls）表示，他在亚马逊美国史丹顿岛仓库因担忧新冠病毒而发起罢工之后，遭到了公司的解雇。

本周一在接受媒体采访的时候斯莫尔斯表示：“采取行动让我失去了工作。因为我试图为正确的事情发声，而公司却决定对我进行报复。”

本周一，部分亚马逊史丹顿岛仓库员工举行罢工，要求公司关闭仓库，并对其进行清洁和消毒，这是最近多次与病毒相关的抗议活动中的最新一次。这些员工表示，该仓库的一些同事被确诊感染了新冠病毒，组织者称有60多名工人参与了这次罢工。

亚马逊证实该公司的确解雇了斯莫尔斯，并且表示他违反了公司的安全规定，包括在接触了一名确诊感染了新冠病毒的员工之后，未能遵守相关要求，进行为期14天的隔离。

亚马逊在一份声明中表示：“斯莫尔斯曾多次收到警告，原因是他违法了公司的社交距离规则，将他人的健康置于危险之中。公司要求斯莫尔斯在家带薪隔离14天，这是我们在全球范围内所采取的一项措施。在收到带薪隔离的通知之后，他还是在今日，也就是3月30日来到工作场地，进一步将团队置于危险之中。”

斯莫尔斯则表示，亚马逊公司的说法“非常荒唐”，并且称自己遭到了公司的报复，因为他组织了本次罢工。联邦法律规定员工有参与集体行动以对工作条件进行抗议的权力，其中也包括罢工。他说到：“我将继续为那座建筑物之中的人抗争。”

亚马逊还对参与罢工的人数提出了异议，该公司表示，其位于史丹顿岛的仓库有超过5000名员工，而只有15人参与了本次罢工。该公司表示：“与其他所有正在应对疫情的企业一样，我们正在努力保护员工的安全，同时为社区和最易感的群体提供服务。”