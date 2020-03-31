华为公布EMUI 10.1升级计划：包含36款机型

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IT之家3月31日消息 华为EMUI官微今晚公布了EMUI 10.1全产品升级计划，共有36款产品可升级到EMUI 10.1，覆盖华为和荣耀品牌。
华为P40/P40 Pro/P40 Pro+系列新机首发搭载EMUI 10.1系统，新版系统带来了全新微立体AOD，可以共享屏幕的畅连通话，功能更强大的多屏协同，更自然流畅的阻尼感动效，还有全新的Celia语音助手，多设备控制中心，智慧分屏，分布式图库等。
IT之家附华为EMUI 10.1一图看懂：
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