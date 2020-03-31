JDI正式获得苹果2亿美元投资，以购买屏幕方式支付

北京时间3月31日晚间消息，据国外媒体报道，日本显示面板制造商Japan Display Inc（JDI）今日宣布，已敲定一笔2亿美元的融资交易。

JDI称，这笔资金将来自该公司的一家“海外客户”。根据媒体之前的报道，这家“海外客户”就是苹果公司。JDI主要为苹果供应LCD面板，JDI约60%的营收来自于苹果。

JDI今日在一份声明中称，这笔2亿美元的资金将以客户购买设备的形式支付。确切而言，从JDI位于日本中部的智能手机屏幕工厂购买设备（显示面板）。

作为iPhone手机屏幕的长期供应商，JDI早在2015年曾与苹果达成一项协议，在日本建立这家显示面板工厂，为苹果的产品生产LCD面板。这是一个非常昂贵的项目，花费了JDI约15亿美元的资金。

作为合作协议的一部分，苹果将承担这15亿美元成本中的大部分，而JDI将以一定比例的屏幕销售额来偿还这笔费用。

据知情人士称，截至去年，JDI尚欠苹果8亿多美元。而JDI这一次的融资所得，也将主要用于偿还债务。

JDI今年1月底曾宣布，正式与资产管理公司Ichigo Asset Management达成协议，获得高达1008亿日元（约合9.1887亿美元）的救助资金。