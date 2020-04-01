受疫情影响，华为孟晚舟引渡案延后

IT之家4月1日消息 据加拿大CTV News报道，由于全球范围的限制旅行与聚会，加拿大卑诗省最高法院正考虑通过全新的方式，就孟晚舟引渡听证案做出裁决。

中国日报指出，当地时间周一，加拿大卑诗省最高法院法官与代表孟晚舟的律师及代表加拿大检方的律师在温哥华就华为公司孟晚舟向美国引渡案举行视频会议。

IT之家了解到，法官Heather Holmes表示，鉴于疫情期间隔离限制，短期内不会就此案涉及的是否符合“双重犯罪”原则公布裁决，并决定延至4月27日举行另一次案件管理会议。