微软 Win10 免费工具集 PowerToys 0.16 发布：支持 ImageResizer 修图，Walker 切换器

IT之家4月1日消息 微软名为PowerToys的免费系统实用工具套件从Windows XP时代复活，并于2019年5月引入Windows 10系统。可以用于高级用户调整和简化 Windows 操作，以提高效率。通过 Windows 10 shell 使用，同时让用户可以自定义各个工作流。

IT之家发现，在PowerToys最新版本0.16中，微软添加了许多新的有用的玩具。

IMAGE RESIZER图像调整器

ImageResizer曾经是原始PowerToys集合的一部分，并允许用户同时调整多个图像的大小，例如在上载或通过电子邮件发送时很有用。新尺寸可以是自定义，也可以是预设的。

WINDOW WALKER切换器

Windows Walker是另一种Windows切换器，它使你可以搜索右侧的窗口，而不必在各个窗口之间进行Alt-Tab键切换。

文件资源浏览器预览窗格扩展

微软已为文件资源浏览器添加了新的扩展名，使你可以预览.md和.svg文件。

FANCYZONE改进

FancyZone改进包括：

多显示器改进：现在可以在显示器之间进行区域翻转切换。

简化的用户体验UX：由于缺少多显示器，消除布局热交换和闪烁。

还有改进和修复。

你可以在Github上下载PowerToys版本。