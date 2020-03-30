微软确认仍将推出 Win10 非安全修复补丁更新

IT之家3月30日消息 由于世界各地的新冠病毒问题，很多人在家中工作，包括政府官员在内的用户对PC的依赖程度比以往任何时候都高。因此，微软宣布从2020年5月起不再发布Windows 10的可选更新补丁。

微软正在暂停Windows 10的可选更新，以避免影响安装它的设备。目的是减少依赖PC的人们所面临的问题和困难。

但是，目前尚不清楚微软是否会停止进行非安全性修复，或者是否将其与“每月星期二补丁”版本捆绑在一起。在后续的推文中，微软已确认仅暂停了可选更新，并且用户仍将在每月第二个星期二收到非安全修复程序。

微软表示：“每月Windows更新将继续通过安全和非安全修复程序进行累积，并致力于通过优先考虑安全修复程序来保护我们的客户并提高他们的生产力。”

对于IT之家的日常用户来说，这意味着微软仍将在每月第二个星期二发布Windows 10的非安全性改进以及安全性修复程序。微软将保留分别在第三周和第四周发布的可选更新，称为C和D更新。

Windows 10的这些可选更新发布，目的是在向所有消费者和企业推出更改之前，与感兴趣的用户测试修补程序。

这适用于Windows 10和服务器的所有受支持版本。微软已经明确表示，星期二补丁更新，非安全性和安全性更新仍会推出，但我们不清楚这些更新是否还会包含一长串的改进或修补程序。

Windows 10 v1909，v1903和1809的下一个星期二补丁更新将在4月14日进行。5月份，预计将在5月12日进行首次发布，同时对安全性和非安全性进行改进。