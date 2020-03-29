Intel 推送最新 Win10 图形显卡、WiFi、蓝牙驱动程序更新

IT之家3月29日消息 英特尔针对Windows 10操作系统发布了最新的DCH图形驱动，WiFi和蓝牙驱动程序的更新。新的驱动程序可用于消费者和企业版的64位和32位版本。

英特尔将其DCH图形驱动程序更新为26.20.100.7985版本，并进行了一些修复和改进。该公司还为DCH图形软件包中的第六、第七、第八、第九和第十代处理器捆绑了用于计算机的新音频驱动程序。

据英特尔称，该更新附带了《堡垒之夜》中DirectX 12的错误修复，并且还增加了对《嗜血边缘》等新游戏的支持。对于非游戏玩家，英特尔表示已解决了一个错误，即通过Windows 10的电影和电视应用播放HDR视频时，图像与声音不同步。

英特尔修复了另一个电影和电视应用程序错误，在Windows 10以全屏模式播放视频时会出现黑屏。

IT之家提醒，至于新功能，一切都没有改变，更新DCH驱动程序后，你不会发现任何令人振奋的变化。

该更新与具有第六代或更新处理器的PC，具有HD Graphics 510、505、500和UHD Graphics 605和600的奔腾、赛扬处理器兼容。

值得注意的是，这是DCH驱动程序，建议你将其安装在Windows 10 1903或更高版本的PC上。

WiFi和蓝牙

如果你的PC配备了英特尔的无线适配器，则某些WiFi适配器可以使用新的更新。英特尔为这些适配器发布了新的WiFi驱动程序：

Wi-Fi 6 (Gig+) Desktop Kit

Wi-Fi 6 AX201

Wi-Fi 6 AX200

Wireless-AC 9560

Wireless-AC 9462

Wireless-AC 9461

Wireless-AC 9260

Dual-Band Wireless-AC 8265

Dual Band Wireless-AC 8260

Dual Band Wireless-AC 3168

Wireless 7265 (Rev D) Family

Dual Band Wireless-AC 3165

这是WiFi更新中的新增功能和改进的功能：

当系统连接到Wi-Fi 6网络时，启用Wi-Fi 6的手机无法连接到5 GHz的移动热点。

当连接到启用了CCKM的Cisco路由器时，客户端无法在EAPOL 4-Way握手期间响应M1消息。

从手机到PC的文件传输随机失败。

在具有Modern Standby的系统上从睡眠模式恢复后，Wi-Fi网络扫描列表为空。

从睡眠或休眠模式恢复后，Wireless-AC 3165从设备管理器硬件列表中消失。

英特尔还发布了针对具有双频无线AC 3165，AC 3168，AC 7265，AC 8260，AC 8265，AC 8265台式机套件和N 7265的PC蓝牙驱动程序更新。此更新还适用于三频Wireless-AC 17265，AC 18260和AC 18265。

如果你具有以下任何无线适配器，该驱动程序也可用于笔记本电脑：

Wireless-AC 9260

Wireless-AC 9461

Wireless-AC 9462

Wireless-AC 9560

Wireless-N 7265

英特尔表示，通过今天的更新，已修复了一个错误，如果你使用蓝牙HFP或A2DP音频流，则蓝牙文件传输可能会失败。修复了蓝牙设备将随机断开连接的另一个错误。

值得注意的是，所有这三个驱动程序仅适用于选定的处理器或适配器。对于感兴趣的用户，你可以使用英特尔的驱动程序和支持工具来更新驱动程序。