苹果iWork套件iOS版10.0发布：支持妙控键盘、鼠标或触控板

IT之家4月1日消息 今日，苹果正式发布了iWork套件iOS版10.0，支持配合妙控键盘、鼠标或触控板在 iPad 上使用。

IT之家了解到，iWork套件iOS版10.0还可将 Pages 文稿、Keynote 演示文稿、Numbers 电子表格添加到共享的 iCloud 云盘文件夹自动开始协作，要求 iPadOS 13.4 或 iOS 13.4。

配合妙控键盘、鼠标或触控板在 iPad 上使用 Pages 文稿，以全新方式处理您的文稿。要求 iPadOS 13.4。

一系列精美的新模板供您挑选，帮助您开始使用。

将 Pages 文稿添加到共享的 iCloud 云盘文件夹即可自动开始协作。要求 iPadOS 13.4 或 iOS 13.4。

添加首字下沉以通过变大的装饰首字让段落突出显示。

为任何文稿的背景应用颜色、渐变或图像。

按住并拖过多个对象即可选择它们。

模板选取器经过重新设计，可让您轻松访问最近使用的模板。

打印文稿或将文稿导出为 PDF 时可包括批注。

离线时编辑共享的文稿，重新在线时更改的内容会上传。要求 iPadOS 或 iOS 13 或者更高版本。

