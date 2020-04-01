苹果iWork套件iOS版10.0发布：支持妙控键盘、鼠标或触控板

IT之家4月1日消息 今日，苹果正式发布了iWork套件iOS版10.0，支持配合妙控键盘、鼠标或触控板在 iPad 上使用。
IT之家了解到，iWork套件iOS版10.0还可将 Pages 文稿、Keynote 演示文稿、Numbers 电子表格添加到共享的 iCloud 云盘文件夹自动开始协作，要求 iPadOS 13.4 或 iOS 13.4。
Pages 文稿更新内容：
配合妙控键盘、鼠标或触控板在 iPad 上使用 Pages 文稿，以全新方式处理您的文稿。要求 iPadOS 13.4。
一系列精美的新模板供您挑选，帮助您开始使用。
将 Pages 文稿添加到共享的 iCloud 云盘文件夹即可自动开始协作。要求 iPadOS 13.4 或 iOS 13.4。
添加首字下沉以通过变大的装饰首字让段落突出显示。
为任何文稿的背景应用颜色、渐变或图像。
按住并拖过多个对象即可选择它们。
模板选取器经过重新设计，可让您轻松访问最近使用的模板。
打印文稿或将文稿导出为 PDF 时可包括批注。
离线时编辑共享的文稿，重新在线时更改的内容会上传。要求 iPadOS 或 iOS 13 或者更高版本。
通过各种可编辑的新形状增强您的文稿。
Keynote 演示文稿更新内容：
配合妙控键盘、鼠标或触控板在 iPad 上使用 Keynote 讲演，以全新方式处理您的演示文稿。要求 iPadOS 13.4。
将 Keynote 演示文稿添加到共享的 iCloud 云盘文件夹即可自动开始协作。要求 iPadOS 13.4 或 iOS 13.4。
离线时编辑共享的演示文稿，重新在线时更改的内容会上传。要求 iPadOS 或 iOS 13 或者更高版本。
一系列精美的新主题供您挑选，帮助您开始使用。
按住并拖过多个对象即可选择它们。
主题选取器经过重新设计，可让您轻松访问最近使用的主题。
打印演示文稿或将演示文稿导出为 PDF 时可包括批注。
添加首字下沉以通过变大的装饰首字让文本突出显示。
通过各种可编辑的新形状增强您的演示文稿。
Numbers 电子表格更新内容：
配合妙控键盘、鼠标或触控板在 iPad 上使用 Numbers 表格，以全新方式处理您的电子表格。要求 iPadOS 13.4。
创建包含比以往更多行与列的电子表格。
为工作表的背景应用颜色。
将 Numbers 电子表格添加到共享的 iCloud 云盘文件夹即可自动开始协作。要求 iPadOS 13.4 或 iOS 13.4。
离线时编辑共享的电子表格，重新在线时更改的内容会上传。要求 iPadOS 或 iOS 13 或者更高版本。
按住并拖过多个对象即可选择它们。
模板选取器经过重新设计，可让您轻松访问最近使用的模板。
打印电子表格或将电子表格导出为 PDF 时可包括批注。
为形状中的文本添加首字下沉。
通过各种可编辑的新形状增强您的电子表格。
iWork套件iOS版10.0：Pages 文稿|Keynote 演示文稿 | Numbers 电子表格