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苹果iWork套件iOS版10.0发布：支持妙控键盘、鼠标或触控板

2020/4/1 9:27:23来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家4月1日消息 今日，苹果正式发布了iWork套件iOS版10.0，支持配合妙控键盘、鼠标或触控板在 iPad 上使用

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IT之家了解到，iWork套件iOS版10.0还可将 Pages 文稿、Keynote 演示文稿、Numbers 电子表格添加到共享的 iCloud 云盘文件夹自动开始协作，要求 iPadOS 13.4 或 iOS 13.4。

Pages 文稿更新内容：

  • 配合妙控键盘、鼠标或触控板在 iPad 上使用 Pages 文稿，以全新方式处理您的文稿。要求 iPadOS 13.4。

  • 一系列精美的新模板供您挑选，帮助您开始使用。

  • 将 Pages 文稿添加到共享的 iCloud 云盘文件夹即可自动开始协作。要求 iPadOS 13.4 或 iOS 13.4。

  • 添加首字下沉以通过变大的装饰首字让段落突出显示。

  • 为任何文稿的背景应用颜色、渐变或图像。

  • 按住并拖过多个对象即可选择它们。

  • 模板选取器经过重新设计，可让您轻松访问最近使用的模板。

  • 打印文稿或将文稿导出为 PDF 时可包括批注。

  • 离线时编辑共享的文稿，重新在线时更改的内容会上传。要求 iPadOS 或 iOS 13 或者更高版本。

  • 通过各种可编辑的新形状增强您的文稿。

Keynote 演示文稿更新内容：

  • 配合妙控键盘、鼠标或触控板在 iPad 上使用 Keynote 讲演，以全新方式处理您的演示文稿。要求 iPadOS 13.4。

  • 将 Keynote 演示文稿添加到共享的 iCloud 云盘文件夹即可自动开始协作。要求 iPadOS 13.4 或 iOS 13.4。

  • 离线时编辑共享的演示文稿，重新在线时更改的内容会上传。要求 iPadOS 或 iOS 13 或者更高版本。

  • 一系列精美的新主题供您挑选，帮助您开始使用。

  • 按住并拖过多个对象即可选择它们。

  • 主题选取器经过重新设计，可让您轻松访问最近使用的主题。

  • 打印演示文稿或将演示文稿导出为 PDF 时可包括批注。

  • 添加首字下沉以通过变大的装饰首字让文本突出显示。

  • 通过各种可编辑的新形状增强您的演示文稿。

Numbers 电子表格更新内容：

  • 配合妙控键盘、鼠标或触控板在 iPad 上使用 Numbers 表格，以全新方式处理您的电子表格。要求 iPadOS 13.4。

  • 创建包含比以往更多行与列的电子表格。

  • 为工作表的背景应用颜色。

  • 将 Numbers 电子表格添加到共享的 iCloud 云盘文件夹即可自动开始协作。要求 iPadOS 13.4 或 iOS 13.4。

  • 离线时编辑共享的电子表格，重新在线时更改的内容会上传。要求 iPadOS 或 iOS 13 或者更高版本。

  • 按住并拖过多个对象即可选择它们。

  • 模板选取器经过重新设计，可让您轻松访问最近使用的模板。

  • 打印电子表格或将电子表格导出为 PDF 时可包括批注。

  • 为形状中的文本添加首字下沉。

  • 通过各种可编辑的新形状增强您的电子表格。

iWork套件iOS版10.0：Pages 文稿|Keynote 演示文稿 | Numbers 电子表格

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关键词：苹果iWork

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