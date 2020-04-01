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微软紧急发布 Win10 KB4554364 更新补丁，修复无法连接网络问题

2020/4/1 10:48:07来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家4月1日消息 上周，微软警告称，Windows 10错误Bug可能会阻止用户访问互联网，因为系统显示“受限”互联网连接错误。该错误Bug还阻止Microsoft Teams，Outlook，Office 365，Internet Explorer甚至Microsoft Edge在某些配置下无法访问网络。

据报道，Windows 10连接错误的发生的时间更糟糕，因为在新冠病毒爆发期间，全球数以百万计的员工正在远程工作。幸运的是，微软表示已经发布了Windows 10 KB4554364补丁，以修复导致用户无法连接互联网的问题。

微软上周表示，用户可以在4月初就可以使用此修复程序，但是鉴于问题的严重性，微软已经发布了紧急更新补丁，其中包含针对联网连接受限问题的修复程序。现在用户可以从Microsoft Update目录手动安装该修补程序。

值得注意的是，Windows 10最新错误会影响已装KB4535996的计算机或任何最新的累积更新。微软表示，只有在Windows 10阻止核心生产力应用程序连接到网络时，用户才应该安装。

如果已安装KB4535996或最近遇到联网问题，则应安装此修补程序。

如IT之家前面所述，该修补程序可能无法通过Windows Update获得，需要从Microsoft Update目录中手动下载。

要安装此修复程序，请按照下列步骤操作：

  • 点击“下载”按钮以获取你使用的Windows 10版本。如果不确定，请打开“设置”>“系统”>“关于”，然后验证你是否拥有64位或32位版本的Windows。

  • 单击“下载”按钮，将出现带有直接下载链接的弹出窗口。

  • 单击.msu链接以下载文件。

下载完成后，你只需双击.msu文件并为Windows 10安装新更新补丁。

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关键词：Windows 10微软

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