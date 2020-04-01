微软 Surface 三屏折叠手机专利曝光

IT之家4月1日消息 微软在Surface Duo折叠手机中使用了两个屏幕，但是使用三个屏幕的设备又将如何呢？微软已经为一项新的智能手机设计申请专利，该设计铰链上带有第三个屏幕，并且如果获得Surface团队的最终认可，可能会成为下一个创新设备。

根据发现的专利，微软似乎正在开发一种双屏设备，该设备可以像Surface Duo和Neo一样向内或向外折叠。它有两个主显示屏，但在铰链上还包括第三个显示屏或状态栏。

IT之家在专利文件中发现，微软表示，传统的智能手机只有一个屏幕，所有相关信息都显示给用户。用户可能会忽略某些信息，例如通话或消息通知，微软旨在通过其专利思想解决这些问题。

第三个屏幕称为“edge边缘屏幕”，是铰链的屏幕区域，信息将根据设备的方向显示在边缘屏幕上。

边缘屏幕信息可能会受到限制。例如，你将找到基本信息，例如虚拟控件、浏览器书签，通知，时间，剩余电量，用户身份，将内容从一个屏幕区域移动到另一个屏幕的能力以及用于运行应用程序和已连接设备的指示标记。

微软表示，铰链屏幕区域上显示信息取决于用户当前的意图。微软将能够了解用户是否对第三个屏幕上显示的其他信息感兴趣。

例如，当设备关闭时，第三屏幕可以显示通知，例如未接来电和未读短信的数量。

类似地，当第一屏幕区域和第二屏幕区域相对于设备的外表面时，将显示有关硬件的全局信息，例如应用程序控件、多任务处理和其他功能。或处于帐篷状态。