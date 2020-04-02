Win10 KB4541335 部分用户遭遇系统蓝屏/性能下降问题

IT之家4月2日消息 3月份的星期二补丁于3月10日发布，并且发布了所有受支持Windows 10版本的累积更新。在2019年5月更新发布之后，微软通常会发布Windows 10版本1909、1903、1809和其他受支持的版本的可选更新，这些版本具有非安全修复程序。

3月24日，针对Windows 10版本1909和1903的一系列可选更新进行非安全性改进。Windows 10 KB4541335补丁将v1903内部版本号提高到18362.752，对于v1909将内部版本号增加到18363.752，并且此补丁中包含的改进对于两个版本都是相同的。

此可选更新解决了阻止用户使你的手机应用静音问题以及阻止用户关闭某些应用程序的另一个错误。当你在两个应用程序之间切换时，Netflix等DRM内容应用在后台暂停错误已解决。

根据几份报告，Windows 10 KB4541335大多数用户可以正常安装，但是一小部分用户报告了各种各样的问题，包括系统崩溃和游戏问题。

反馈中心的一位用户报告称KB4541335导致蓝屏死机（BSOD）“ whea_uncorrectable_error”。

用户指出：“在更新KB4541335之后，不断收到在YouTube上观看视频（Chrome版本80.0.3987.149）触发的whea_uncorrectable_error错误蓝屏。”

对于其他用户，在设备充电时，KB4541335会导致较高的CPU使用率。在这种情况下，微软在“反馈中心”中表示“他们收到了反馈”，但尚不清楚是否正在研究解决方案。

另一个用户在应用KB4541335补丁更新后也确认了性能问题。

“在安装Windows Update KB4541335之后，我注意到还原，在桌面应用程序（例如Windows资源管理器，Microsoft Edge，控制面板等）调整窗口大小不再起作用。”

目前，微软表示尚不知晓KB4541335更新的任何已知问题，该更新是可选的，用户可以选择手动安装，也可以通过Windows Update安装。由于累积更新是可选的，因此改该问题不会广泛存在。

IT之家提醒，如果你选择不更新或卸载KB4541335补丁程序，则这些修补程序将会捆绑到4月的“星期二补丁程序”更新中。