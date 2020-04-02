内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>iPhone之家>iPhone新闻

苹果 iPhone X 成功运行 Win10 系统是什么样子：虚拟启动需要 20 多分钟

2020/4/2 7:22:35来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家4月2日消息 虚拟机（VM）允许你在Windows 10的应用程序窗口中运行操作系统。使用虚拟机，你可以使用完全不同的操作系统，还可以在沙盒环境中在该OS中运行应用程序。

虚拟机在台式机上已广泛使用，但是如果你想在iPhone上运行虚拟操作系统，那么直到UTM之前，还没有真正的好方法。正如IT之家报道，UTM是一种开放源代码的虚拟机，可让你在苹果手机内部运行功能完善的Windows 10操作系统。

根据创建者的说法，UTM是一款可在你的iPhone或iPad上运行Windows和Linux操作系统的应用程序，速度尚可。一些用户尝试在具有UTM的iPhone X上运行Windows 10，如果你有足够的耐心，它可以很好地工作。

对于在移动硬件上运行的虚拟机，此应用可以很好地运行，不会让你觉得是模拟器。尽管开发人员做得非常出色，但是性能仍然很慢，并且打开诸如文件资源管理器或设置之类的应用程序需要30秒钟以上。

值得注意的是，这没有涉及越狱或黑客入侵，开发人员实际上设法在大约20分钟内启动了Windows 10 VM虚拟机。iPhone X上的Windows 10能够响应并运行文件资源管理器，设置，Office应用程序甚至是Paint画图。

iPhone X上的Windows 10不是很快。例如，运行旧版本的Windows 10需要20多分钟，而启动基本应用程序则需要几秒钟。

开发者表示，“我在此视频中使用Windows 10 v1607。从原始ISO文件进行安装持续大约2个小时。正常启动时间约为20分钟。我认为，使用更新的iPhone/iPad机型可能会有更好的性能。”

虽然你无需破解或越狱iPhone即可启动Windows 10，但由于未获得苹果的批准，因此必须对应用进行侧加载。

如果你有兴趣，可以按照以下步骤在iPhone上虚拟机中运行Windows 10：

  • 下载AltStore并添加源“https://alt.getutm.app”。

  • 安装UTM。

  • 安装UTM后，下载并使用Windows 10 ISO映像。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：iPhone XWindows 10虚拟机

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    