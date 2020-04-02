苹果 iPhone X 成功运行 Win10 系统是什么样子：虚拟启动需要 20 多分钟

IT之家4月2日消息 虚拟机（VM）允许你在Windows 10的应用程序窗口中运行操作系统。使用虚拟机，你可以使用完全不同的操作系统，还可以在沙盒环境中在该OS中运行应用程序。

虚拟机在台式机上已广泛使用，但是如果你想在iPhone上运行虚拟操作系统，那么直到UTM之前，还没有真正的好方法。正如IT之家报道，UTM是一种开放源代码的虚拟机，可让你在苹果手机内部运行功能完善的Windows 10操作系统。

根据创建者的说法，UTM是一款可在你的iPhone或iPad上运行Windows和Linux操作系统的应用程序，速度尚可。一些用户尝试在具有UTM的iPhone X上运行Windows 10，如果你有足够的耐心，它可以很好地工作。

对于在移动硬件上运行的虚拟机，此应用可以很好地运行，不会让你觉得是模拟器。尽管开发人员做得非常出色，但是性能仍然很慢，并且打开诸如文件资源管理器或设置之类的应用程序需要30秒钟以上。

值得注意的是，这没有涉及越狱或黑客入侵，开发人员实际上设法在大约20分钟内启动了Windows 10 VM虚拟机。iPhone X上的Windows 10能够响应并运行文件资源管理器，设置，Office应用程序甚至是Paint画图。

iPhone X上的Windows 10不是很快。例如，运行旧版本的Windows 10需要20多分钟，而启动基本应用程序则需要几秒钟。

开发者表示，“我在此视频中使用Windows 10 v1607。从原始ISO文件进行安装持续大约2个小时。正常启动时间约为20分钟。我认为，使用更新的iPhone/iPad机型可能会有更好的性能。”

虽然你无需破解或越狱iPhone即可启动Windows 10，但由于未获得苹果的批准，因此必须对应用进行侧加载。

如果你有兴趣，可以按照以下步骤在iPhone上虚拟机中运行Windows 10：