《告别回忆8：无垢少女》Steam版正式发售：国区售价240元，支持简中

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IT之家4月2日消息 5pb社旗下著名恋爱游戏系列《告别回忆8：无垢少女》今日Steam正式开售，国区售价240元。

据官方公告，Spike Chunsoft Co., Ltd.于今日起在Steam商店开售MAGES. Inc.开发的恋爱冒险游戏《告别回忆 ～无垢少女～》。并同时在Steam商店推出包含本传《告别回忆 ～无垢少女～》与外传《告别回忆 ～无垢少女～ 致最爱的你》的组合包《Innocent Fille DOUBLE PACK》。组合包提供的优惠价格为单购两款游戏总价的8折，并附赠收录了54首乐曲的游戏音乐原声带。《告别回忆 ～无垢少女～ 致最爱的你》于4月30日起可进行游玩。

游戏介绍

《告别回忆 ～无垢少女～》是距前作7年的最新系列作品。剧中的时光已悄然流逝3年，编织出一段崭新的故事。做为系列作的最后一部作品，是一部包含了「告别回忆特色」的集大成之作。《告别回忆》系列不仅仅是描写出甜蜜的爱情故事，更是展露出因複杂的人际关係所产生的爱情样貌。错综複杂的情感纠缠不清，无论是擦身而过或是相遇都会为剧情的展开掀起波澜。

【历代女主角客串登场！描绘更宽广的世界观】

系列作中的女主角将会以长大成人后的面貌于本作中客串登场，一定能令喜欢本系列的忠实玩家们感到怀念不已。而本作也和以往的系列作相同，是独立的故事线，就算是初次接触本系列作的人也能畅玩无阻。

客串角色

《告别回忆》今坂唯笑（CV:那须めぐみ）

《告别回忆 2nd》白河萤（CV:水树奈々）

《化为回忆的你 ～Memories Off～》荷嶋音绪（CV:清水爱）

《Memories Off ～从那之后～》陵祈（CV:小林沙苗）

《Memories Off #5 中断的胶片》仙堂麻寻（CV:井ノ上奈々）

《告别回忆6 ～T-wave～》稻穗 铃（CV:田中理恵）、嘉神川克罗艾（CV:后藤邑子）

《告别回忆 勾勾手的记忆》天川千夏（CV:鹿野优以）、星月织姬（CV:野中 蓝）

【由新的主角编织出一段由忧愁、受伤害的过程中培育出的恋爱故事】

本作的核心角色是高中生「楠濑 累」，以及在他身旁的角色们。围绕在他们身边所发生的事并不全然只有好事发生，他们必须在複杂的人际关係中，一边烦恼、一边受伤，慢慢地培育出独一无爱的恋爱感情。此外，唯一一位在所有系列中登场，可说是告别回忆代表人物的「稻穗信」也会在本作中登场。在一旁守护着主角们的他，也将会在本作中迎来转机。这也是忠实粉丝们不可错过的看点之一。

PS：《秋之回忆（Memory Off）》系列中文名“因为一些利害关系和客观因素”更名为《告别回忆》。

Steam商店地址：点击这里