云日历 iOS 版1.15：下个日程小组件/震动/日历筛选…45处改进

云日历iOS 秒开版 1.15 上架！

3个新增，45处改进和修正，这个版本的力度，Peter 真是用上了吃奶的力气。其实，软媒的若干软件产品线现在都在鸡血状态，IT之家、云日历、新产品……如果顺利，今天下午还将发布魔方和云日历电脑版新版本。

另外，云日历 iOS 和 安卓版 1.20（下个版本）将是带有全新红色图标、全新简约界面的版本，界面上变化比较大，做了很多的细节调整，更现代化一些。电脑版 1.20 受到了广泛性好评，希望手机客户端 1.20 也会如此。总之，有任何地方需要改进，还请大家第一时间告诉我们，我们会速度跟进。

云日历 iOS版可以打造强大的 iPhone/iPad 负一屏，今天为止，云日历提供破世界记录的12个 iOS 时间相关小组件，大家可以看本文下面的长图片，也可以看IT之家这篇《一分钟，iPhone 竟变得如此强大》，恳请大家帮助扩散分享。

云日历 iOS版 1.15 更新日志

新增：功能-小组件-下一个日程

新增：功能-点击底部工具栏支持震动反馈

新增：功能-首页右上角菜单，支持我的日程组、系统日历、订阅日历的筛选功能

改进：功能-优化天气管理、时钟管理等排序类页面数据量过大时，排序会卡顿的情况

改进：功能-优化天气详情图表组件，解决内存泄露的问题

改进：功能-当浏览器内没有可以返回的内容时，则执行返回上一页

改进：功能-月视图翻页到当前月份时，默认选中当天的日期

改进：界面-日期选择控件支持下滑手势关闭

改进：界面-月历区分重要节日和非重要节日

改进：界面-模态的界面采用iOS13的模态样

修复：功能-小组件-有时会显示空白界面的问题

修复：功能-小组件-伸缩模式下，月历小组件应该显示周历，实际上显示了月历的问题

修复：功能-小组件-历史上今天、月历、时钟小组件第二次加载会跳动的问题

修复：功能-世界时钟管理不能正确排序的问题

修复：功能-世界时钟管理页面添加一个新城市，在其他设备上没有获取到新城市的问题

修复：功能-天气详情管理不能正确排序的问题

修复：功能-天气详情只显示一条温度线的问题

修复：功能-在天气管理页面更改默认城市后，天气详情的界面UI出现错乱的问题

修复：功能-在天气里管理选择重新定位，在定位城市中选择城市，返回界面后不刷新的问题

修复：功能-在天气管理里添加与定位相同的城市后，两个相同的城市有一个界面是空白的问题

修复：功能-进入天气详情页若默认的标签不是第一个时，会有跳动的问题

修复：功能-订阅详情页，取消订阅后再订阅，预览没有数据的问题

修复：功能-跨天日程解析错误的问题

修复：功能-系统日程事件显示错误的问题

修复：功能-部分页面销毁时没有释放的问题

修复：功能-日程通知栏时间格式化不正确的问题

修复：功能-推送关闭无效的问题

修复：功能-月视图切换到周的时候，翻页时日期不跟随变动的问题

修复：功能-首页上下滑动时，月视图在某些情况下显示不全的问题

修复：功能-周首日切换后，月视图显示不全的问题

修复：功能-首页搜索页面重复执行多次相同的操作导致的问题

修复：功能-登录卡顿时，翻动月历无法访问数据库造成崩溃的问题

修复：功能-搜索页面搜索中文App崩溃的问题

修复：功能-快速点击月历的日期可能出现的崩溃问题

修复：功能-系统日历读取时可能出现的崩溃问题

修复：功能-旧版本数据引起世界时钟管理页面崩溃的问题

修复：功能-在相册选择二维码扫码时崩溃的问题

修复：功能-修改完日程返回首页后，再刷新首页时可能出现的崩溃问题

修复：界面-小组件-黄历小组件在伸缩模式下有时显示不全的问题

修复：界面-小组件-世界时钟小组件在模拟表盘下显示不全的问题

修复：界面-世界时钟卡片时区偏移显示不正确问题

修复：界面- WebView应用主题时，内容没有跟随主题变化的问题

修复：界面-设置页面点击推送开关时，动画鬼畜的问题

修复：界面-首页定位按钮显示不出城市的问题

修复：界面-日程卡片纪念日、倒数日的时间显示不正确的问题

修复：界面-日程卡片显示的农历生日年龄不正确的问题

修复：界面-系统开启粗体文本后，某些控件的文字超出控件本身的范围

修复：界面-天气卡片和详情页显示的摄氏度单位不正确的问题

云日历 iOS版 1.13 更新日志

新增：小组件 - 日历时间基础信息（年月日、时分秒、节日）

新增：功能 - App图标支持长按菜单，显示“新建日程”、“扫一扫”、“搜索”和“云日历-周历”小组件

改进：小组件 - 修改系统字体后，小组件UI布局自动适配

改进：功能 - 世界时钟小组件和卡片，数字时钟模式时间显示秒

改进：功能 - 我页面用户信息显示机制与自动登录流程

改进：功能 - 天气城市管理页面，支持选择定位城市

修复：小组件 - 显示加载闪烁或者显示加载失败的问题

修复：小组件 - 黄历小组件不显示展开按钮的问题

修复：功能 - 重复提醒的系统待办信息显示过期的问题

修复：功能 - 某些用户登录提示“同步订阅/日程”失败的问题

修复：功能 - App首次安装登录后，签到页面无法自动签到的问题

修复：功能 - 点击系统日历事件后，打开系统日历时日期错误的问题

修复：功能 - 切换时区后，日历卡片日期计算显示错误的问题

改进：性能 - 提高日历控件滑动时的流畅性

改进：功能 - 卡片未订阅时，用户点击设置按钮后弹窗提示是否马上订阅

改进：功能 -天气精确到「支持城市市区/县」选择

改进：功能 - 首页今天、日期、日历点击和日历翻页时支持触感反馈

改进：界面 - 首页消息中心，未读消息数量显示更加醒目（红底白字）

改进：界面 - 消息列表中未读消息标题前显示红点

修复：功能 - 农历生日解析不正确的问题

云日历后续版本计划

正如在云日历 1.0 发布时所提到的，云日历目前版本非常早期，属于我们日历软件三步走阶段中的第一步，即在2019年年底前，完成日历功能的基础部分，随后开始第二步、第三步的征途。上次有人问为什么做这么个小东西，但请相信，时至今日，软媒的各个新项目规划，只会比IT之家项目更宏大，我们将努力制造打造全民化的明星产品。

但目前云日历已经有着三大痛点：

集成海量的功能订阅，海量的小组件/小部件 ——iOS版/iPadOS版已经集成9个负一屏小组件，我们在商店内同类产品的调查，全球范围内iOS日历软件的小组件都还没发现有比我们更多的，接下来，我们更会遥遥领先，又一个、一个、一批小组件会接踵而来。

跨越所有常见设备的云端数据全同步 —— 现已支持 iOS/iPadOS/安卓/Windows/macOS，接下来按照时间顺序，将陆续支持 Linux 和 Wear OS（具体时间待定）……

永久免费、纯净、无广告 —— 是的，永无广告，不接开屏广告，不做界面内任何广告位摆放，也永远恪守软媒创造正向价值的原则，不泄漏隐私，不作恶，不滥用权限。当然，之前有朋友担心没广告能撑下去多久，这点还请放心，我们会有自己的商业模式，例如高级功能的付费开通等，请大家放一万个心。

接下来，云日历完成秒开版之后，会对界面和功能上还会进行较大的改革，目前的体验还不是太满意，包括订阅体系等，云日历构架很大，会逐步掀开它的面纱，基础打好了，我们下面就跑的会快些了。请大家关注IT之家通知或云日历App更新历史。

云日历下载：

点击或扫描上方二维码或点这里下载（自动识别各平台）。

版本：iOS/iPadOS/watchOS、安卓、Windows、macOS。

云日历官网：

https://mytime.ruanmei.com/

下面这张图，恳请大家在微信/QQ/钉钉/微博等社交软件中分享给朋友！帮助软媒推荐这款纯净没有广告的好工具给大家！

一、关于云日历

云日历，把握时间。

日程、天气、星座、黄历、农历、万年历、节假日、历史上的今天、世界时钟、吉凶、运势、限行日历、福彩体彩……以上目之所及，只是开始，即将掀开更宏伟的一幕。一切，都不会那么简单，一切，都力求简单。

云日历全平台产品，所有设备数据全部云同步，现已全面支持安卓、iOS/iPadOS/watchOS版本、Windows原生版、macOS，未来将支持Linux系统。

二、云日历部分界面截图

▲ iOS 的负一屏，9个小组件，无比强大！

▲ 化繁就简，平淡不平凡

▲ 日程管理，用过，对比过，便深知强大

▲ 以上目之所及，仅是开始

▲ 登录账户，开启多设备同步（IT之家已登录用户可以自动登录）

三、下载信息

点击或扫描上方二维码或点这里下载（自动识别各平台）。

版本：iOS/iPadOS/watchOS、安卓、Windows、macOS。

云日历官网：

https://mytime.ruanmei.com/

更多软媒产品：

https://www.ruanmei.com/

软媒 - 存在，创造价值。