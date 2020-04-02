苹果App Store限免《化学家》，原价60元：口袋里的化学实验室

IT之家4月2日消息 近期，苹果App Store正在限免《化学家》，原价60元。现在起所有有机化学药剂都可以免费使用啦！CHEMIST是你的梦想化学实验室，没有器材和场所的限制，你可以自由地体验各种化学反应、尝试自己设计的实验，并且不用担心现实中的危险和浪费。

身临其境

在CHEMIST中，你可以倾倒药剂、用玻璃棒来搅拌、用酒精灯来加热等等。真实的体验，简约的操作。

触发潜能

不同于枯燥乏味的书本，每当发生反应，CHEMIST会自动显示对应方程式，以及气泡、沉淀、变色、爆炸等等让你记忆深刻的现象。

化学药剂

CHEMIST现提供180多种无机物，还有60多种有机物等你去探索，内容涵盖高中乃至大学化学。

自由探索

CHEMIST庞大的药剂数据库，包含了基本的化合反应到复杂氧化还原反应。而精选的实验器材，则可以让你轻松地完成这些实验。

深度研究

通过Label工具，你可以实时监测实验数据：质量、温度、体积等等。智能pH试纸、温度计等工具让你掌握实验于一触之间。

安全节约

无需顾虑稀有药剂、实验浪费与污染，最重要的是不用担心真实的危险，CHEMIST甚至可以暂时关闭爆炸，以便观察实验结果。

IT之家网友可以从此处下载《化学家》：App Store。