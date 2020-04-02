中国移动香港/香港电讯/3香港三家运营商在香港启动5G商用

北京时间4月2日下午消息 香港四家运营商中的三家昨日推出了5G服务，香港电讯（HTK）、3香港（3 Hong Kong）和中国移动香港（CMHK）均力争宣称自己为首家。

这三家运营商与数码通（SmarTone）于2019年10月中旬，以10亿港币（约合1.29亿美元）的价格购买了200MHz的3.5GHz频段频谱。

中国移动香港在一份声明中表示，其5G网络覆盖了香港岛90%的主要商业和购物区，以及九龙的部分地区。香港电讯此前表示，其覆盖范围最初将覆盖香港18个行政区划中的11个。

香港电讯CSL品牌的仅SIM卡套餐，资费标准从每月8GB流量198港元到300GB流量698港元不等，但为新客户和升级客户一个月的免费试用。

中国移动香港的标准套餐价格相对优惠，从每月100GB流量298港币到300GB流量498港币不等。而3香港的仅SIM卡套餐从每月100GB流量388港币起。

香港电讯和3香港提供三星S20系列和华为Mate XS 5G智能手机，而中国移动香港的产品阵容仅包括三星的兼容设备。

值得一提的是，尚未透露下一代网络启用日期的排名第四的数码通昨天宣布，已签署一项协议，利用香港宽带网络的全光纤回传连接5G基站。