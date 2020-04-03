发售在即！冒险游戏《盗贼之海》登陆 Steam 平台：支持简体中文

IT之家4月3日消息 冒险游戏《盗贼之海（Sea of Thieves）》现已登陆Steam平台，计划发行日期为“即将发布（Coming Soon）”。

玩家在《盗贼之海》中，可以在航行、打斗或冒险上都能体验海盗生活。IT之家了解到，《盗贼之海》拥有2条故事线的11篇故事、第一人称视角任务。

系统需求

最低配置

操作系统： Windows 10

处理器： Intel Q9450 @ 2.6GHz or AMD Phenom II X6 @ 3.3 GHz

内存： 4 GB RAM

显卡： Nvidia GeForce GTX 650 or AMD Radeon 7750

DirectX 版本： 11

存储空间： 需要 50 GB 可用空间

推荐配置

操作系统： Windows 10

处理器： Intel i5 4690 @ 3.5GHz or AMD FX-8150 @ 3.6 GHz

内存： 8 GB RAM

显卡： Nvidia GeForce GTX 770 or AMD Radeon R9 380x

DirectX 版本： 11

存储空间： 需要 50 GB 可用空间

盗贼之海：Steam平台