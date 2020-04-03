苹果iPhone 8掉河中2月后找回，仍能正常工作

IT之家4月3日消息 据《镜报》报道，今年2月初，29岁的Thayse Bussolo-Vieira在给天鹅喂食时新买的iPhone 8不小心从口袋里滑出掉进位于斯坦斯附近的泰晤士河里，她当时就“崩溃”了，因为手机里有数千张她没有备份到iCloud的照片。

报道称，Thayse当时甚至想要跳进河里取回iPhone，但是，在考虑到太过危险之后，她选择放弃这一想法。两个月后，当她和未婚夫在同一地点散步时，竟然在河床上发现了自己之前掉进河里的iPhone。

Thayse的未婚夫说：“由于河水很平静，天气很好，我们可以清楚地看到iPhone。它在同一地方，就像一块石头一样位于河底部。”

据悉，当时iPhone位于水下2米，两人回家找了一个自制的捕鱼网才取回了丢失的手机。之后二人将手机进行了干燥处理，静置一夜后将其连接到了充电器，之后手机竟然能够开机并正常使用。Thayse说：“我简直不敢相信。这让我感到非常高兴，我把照片拿回来了。我以为它们永远消失了。”

IT之家了解到，iPhone 8拥有IP67防水等级，理论上这意味着可以在0.9米的水中坚持半个小时，但在2米深的水中坚持两个月只能说是一个奇迹了。