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苹果收购AI初创公司Voysis：让Siri更能听懂人话

2020/4/4 9:02:44来源：IT之家作者：汐元责编：汐元评论：

IT之家4月4日消息 根据外媒彭博社今天发布的消息，苹果公司于本周收购了一家名为Voysis的公司，这是一家人工智能初创公司，可以帮助苹果提高Siri理解自然语言的技能

不久前IT之家才报道，苹果刚刚收购了天气应用 Dark Sky，紧接着又收购AI初创公司Voysis，有些出人意料。

彭博社在消息中指出，爱尔兰公司Voysis一直在致力于改善在线购物应用程序中的数字语音助手的使用体验，因此它可以更准确地响应用户的语音命令。

在该公司目前已删除的网页中讲到，该AI技术可以通过处理购物短语（例如“我需要一台新的LED电视”和“我的预算是1000美元”）来缩小产品搜索结果的范围。Voysis向其他公司提供了此AI技术，帮助他们将其整合到自己的应用程序和语音助手中。

外媒9to5mac表示，Google Assistant在自然语言理解和处理方面有着明显的领先优势，而收购Voysis可能让苹果的Siri缩小这种差距。

Voysis的系统利用了Wavenets技术，这是一种基于AI的方法，用于创建更像人类的计算机语音，该方法由Google的DeepMind于2016年首次开发。

Voysis联合创始人Peter Cahill在2018年表示，他的公司已经将他们的AI系统进行瘦身，对AI进行训练后，系统软件将只占用25 MB的内存，这样，即使是没有互联网连接的情况下，智能手机运行这种系统也很轻松。

苹果在收购声明中向彭博社证实了此次收购，他们表示会“时不时会收购一些规模较小的科技公司，我们一般不会讨论我们的目的或计划。"

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关键词：苹果公司人工智能Siri

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