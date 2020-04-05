雨中漫步：微软发布《雨中城市》Windows 10免费高清壁纸包

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IT之家4月5日消息 微软近日新增了一组《雨中城市》Windows 10壁纸包，该壁纸包共包含18张高清壁纸。官方介绍该壁纸包：“让您的桌面沐浴在这18张高清壁纸中，而您却可以保持干燥。这些图片仅用作桌面壁纸。”
IT之家了解到，用户安装壁纸包后需转到设置>个性化>主题，然后选择要应用的主题。用户还可以通过启用“个性化设置”页面“颜色设置”中可用的选项，将Windows 10设置为从墙纸中选择系统主题色。
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