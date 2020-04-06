曝一加8 Pro发布会还将推出Warp Charge 30W无线闪充充电器

IT之家4月1日消息 一加手机官方宣布，4月16日19:00 一加8系列将首次通过线上进行新品发布！新旗舰，肉眼可见的出类拔萃。

一加手机还宣布了基本配置，全系标配 5G 旗舰级移动平台骁龙 865，全新一代 LPDDR5 内存，全系标配 UFS3.0 闪存，另外支持2K+120Hz的AMOLED“瞳孔屏”。

据数码博主Ishan Agarwal爆料，在一加8发布会上，一加还将推出一加云耳Z，以及Warp Charge的30W无线闪充充电器设备。根据信息来看，需要配合一加8 Pro来使用。



IT之家整理爆料，一加 8将提供三种颜色选择，包括黑色，浅绿色以及名为“发光”的渐变色。就外观设计而言，新机看起来几乎跟一加7T Pro一样。

性能方面，一加 8将搭载骁龙865，并具有8GB RAM / 128GB UFS存储或12GB RAM / 256GB UFS存储。背面有一个4800万像素的主相机，还有一个1600万像素的广角相机和200万像素的深度传感器。4300 mAh电池供电，30W快速充电，但不支持无线充电。

一加 8 Pro方面，采用6.78英寸“ 超级流体弯曲（Super Fluid Curved）” 120 Hz屏幕。功能要点包括1400尼特亮度和MEMC（运动补偿）、HDR10 +。一加 8 Pro的外观设计与较小的一加 8基本相同，只是后置相机模块不同。