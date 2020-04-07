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刘作虎：一加8 Pro新增支持无线充电，几乎和有线充电速度一样快

2020/4/7 21:29:26来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家4月7日消息 一加科技 CEO刘作虎今晚在微博透露，这次一加8/Pro系列新品加入了“你们可以不用，但一定要有的”功能，这次新品加入了无线充电功能，做到了几乎和有线一样快的充电速度

IT之家此前报道，爆料人士@evleaks 曝光了几张一加8 Pro搭配的立式无线闪充充电板的图片。在一加8 Pro手机界面还有Warp Charge闪充字样。

整理爆料称，一加 8将提供三种颜色选择，包括黑色，浅绿色以及名为“发光”的渐变色。就外观设计而言，新机看起来几乎跟一加7T Pro一样。

性能方面，一加 8将搭载骁龙865，并具有8GB RAM / 128GB UFS存储或12GB RAM / 256GB UFS存储。背面有一个4800万像素的主相机，还有一个1600万像素的广角相机和200万像素的深度传感器。4300 mAh电池供电，30W快速充电，但不支持无线充电。

一加 8 Pro方面，采用6.78英寸“ 超级流体弯曲（Super Fluid Curved）” 120 Hz屏幕。功能要点包括1400尼特亮度和MEMC（运动补偿）、HDR10 +。一加 8 Pro的外观设计与较小的一加 8基本相同，只是后置相机模块不同。

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关键词：一加8 Pro无线充电

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