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中国移动5G SA核心网新建设备集采：华为、中兴、爱立信入围

2020/4/7 23:08:07来源：C114中国通信网作者：九九责编：骑士评论：

据来自中国移动的官方消息显示，备受关注的中国移动2020年5G SA核心网新建设备集中采购已于日前完成评标工作，并对中标候选人进行了公示，华为、中兴、爱立信等入围。

根据此前发布的招标公告，此次集采内容为全国8大区/31省公司新建5G SA核心网网元（NRF、NSSF、UDM/UDR、PCF/UDR、SMSF、CHF、AMF、SMF、UPF）、NFV虚拟化平台设备（虚拟层软件、SDN系统、NFVO+，以及系统集成）。

标包一为新建2C网络及共用网元设备，中标候选人的投标报价及中标情况如下：

第1中标候选人：华为技术有限公司和华为技术服务有限公司联合体，一次性优惠后不含税投标总价为：2,785,990,000.00元，中标份额为第1份额。

第2中标候选人：中兴通讯股份有限公司，一次性优惠后不含税投标总价为：2,750,987,585.97元，中标份额为第2份额。

第3中标候选人：爱立信（中国）通信有限公司，一次性优惠后不含税投标总价为：2,785,205,177.36元，中标份额为第3份额。

标包二为新建2B网络设备，中标候选人的投标报价及中标情况如下：

第1中标候选人：华为技术有限公司和华为技术服务有限公司联合体，一次性优惠后不含税投标总价为：403,990,000.00元，中标份额为第1份额；

第2中标候选人：中兴通讯股份有限公司，一次性优惠后不含税投标总价为：398,939,156.52元，中标份额为第2份额。

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关键词：中国移动5G

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