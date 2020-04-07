外媒：5G版三星 Galaxy Z Flip 将于今年晚些时候上市

IT之家4月7日消息 尽管在国内市场份额较少，但放眼全球，三星依旧是5G智能手机出货量大厂。去年，该公司在美国的5G智能手机出货量占所有5G智能手机出货量的74%。

据外媒Sammobile独家消息，三星确实有Galaxy Z Flip的5G版本，并可能在今年晚些时候推出。

2月27日，三星正式发布了折叠屏手机Galaxy Z Flip 国行版。三星Galaxy Z Flip重183克，采用 Infinity Flex 显示屏与三星独有的可弯曲超薄玻璃（UTG），拥有黑、紫、金三种配色。采用了一块6.7英寸2636×1080分辨率425ppi的OLED屏幕，长宽比为21.9:9。Galaxy Z Flip还配备了一块1.1英寸OLED封面显示屏，可在关闭设备时突出显示通知。配置方面，三星Galaxy Z Flip搭载高通骁龙855 Plus处理器，配备8GB内存与256GB机身存储，内置3300mAh双电池，前置10MP摄像头，后置12MP+12MP双摄组合。

三星毫不掩饰其希望在2020年发布更多5G手机的事实，且对5G网络的支持已经不仅仅局限于旗舰手机，未来会有更多A系列手机也将支持5G网络。据悉，三星希望今年将其5G设备带到40多个国家。

目前尚无确切消息可证明三星计划何时推出5G Galaxy Z Flip以及其价格，外媒Sammobile表示得到最新消息后会第一时间报道，IT之家也将持续关注。

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