苹果iPhone手机Apple Pay刷京津冀互联互通卡常见问题一览

IT之家4月8日消息 今天凌晨1点，苹果iOS 13.4.1/iPadOS 13.4.1正式版推送。与此同时，苹果Apple Pay针对iOS 13.4正式版及以上iPhone手机用户激活推出了京津冀互联互通卡（交通联合）、深圳通等。目前正在逐步推出中。

IT之家从北京市政交通一卡通官方获悉，4月8日起，iPhone 及Apple Watch 用户均可免费在线开通京津冀互联互通卡，支持全国百余座互联互通城市乘车使用。iPhone SE、iPhone 6s、iPhone 6s Plus或更新机型（系统升级至iOS 13.4），Apple Watch Series 1或更新机型（系统升级至watchOS 6.2）的用户均可通过北京一卡通App（版本升级至4.2.0.2及以上），或iPhone上的钱包App在线开通。免费开卡，百城畅行！

现在北京市政交通一卡通官方带来了Apple Pay刷京津冀互联互通卡常见问题汇总。

一、用Apple Pay开通京津冀互联互通卡需要具备什么条件？

1. Apple 设备型号：iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone SE或更新机型，Apple Watch Series 1或更新机型。

2. 系统& app版本号：iPhone系统升级至iOS 13.4（Apple Watch系统升级至watchOS 6.2），在用 北京一卡通 app 开通时需将app版本升级至4.2.0.2及以上。

二、用 Apple Pay 开通京津冀互联互联卡需要收取费用或缴纳押金吗？

答：不需要。用 Apple Pay开通京津冀互联互通卡免费，但在首次开卡时需进行预充值操作，首次充值金额最低为5元。

三、同一Apple设备最多可以开通多少张京津冀互联互通卡？

答：iPhone 6s至iPhone 7，iPhone 7 Plus，Apple Watch Series 1至2，最多可在一台设备上添加8张卡片。iPhone 8，iPhone 8 Plus及更新机型，Apple Watch Series 3及更新机型，最多可以在一台设备上添加12 张卡片。上述开卡数量均为设备上未加载其他卡（如银行卡）的情况下所支持的最多数量。

四、开通的京津冀互联互通卡有有效期吗？

答：有。失效日期为2040年12月31日，在此之前均可使用。

五、如已开通过北京一卡通，是否还可以再开通京津冀互联互通卡？

答：可以。如设备为支持机型且已开通的卡片数量未达到开卡量上限，用户将iPhone系统成功升级至iOS 13.4后即可开通京津冀互联互通卡，且之前开通的北京一卡通仍可继续使用。

六、已开通的 Apple Pay刷京津冀互联互通卡可以退卡吗？

答：可以。自开卡之日起30天后，可通过北京一卡通 app 进行退卡操作，卡内余额将全部退还至用户的支付宝账户中。

七、用Apple Pay刷京津冀互联互通卡正确的刷卡姿势是什么？

答：在使用iPhone或Apple Watch乘坐公交、地铁时，刷卡时将iPhone顶部或Apple Watch表面贴近闸机或POS机读卡区域即可自动感应。

八、用Apple Pay刷京津冀互联互通卡是否需要网络支持？

答：刷卡时无需网络连接即可完成支付，但在进行开卡、充值、删卡、备份转移等操作时需要网络。

九、用Apple Pay刷京津冀互联互通卡可以享受地铁、公交乘车优惠吗？

答：在北京地面公交（不含定制公交商务班车、快速直达专线等线路）、轨道交通使用时，可享受现行公共交通票制票价优惠政策（地面公交市域内路段享受5折优惠，轨道交通享受累计优惠），其他地区使用则需视当地运营企业相关政策而定。

十、用Apple Pay刷京津冀互联互通卡支持透支吗？

答：不支持。刷卡乘坐公交时，卡内余额须大于等于当次乘车上车站点至最远端站点的刷卡折后票价；刷卡乘坐地铁时，卡内余额须大于等于单程最低票价，方可刷卡乘车，因不支持透支出站时须补差额票价。

十一、开通的 Apple Pay刷京津冀互联互通卡应用范围是什么？

答：依据全国交通一卡通互联互通工作进程，截至2019年底，全国共275个地级以上城市实现交通一卡通互联互通。由于部分地方交通一卡通互联互通尚处于联网调试的试运行阶段，可能会在部分线路或区域出现刷卡使用不顺畅、覆盖范围不足等方面问题，用户可在开通或使用前致电本地公共交通运营企业服务热线咨询、确认是否支持本应用。

十二、用Apple Pay刷京津冀互联互通卡乘坐地铁时，如缺少上次出站记录导致无法进站该如何处理？

答：乘客可将设备交予地铁服务窗口工作人员，由其协助为卡片补全进出站记录，方可正常使用；或通过 北京一卡通 app自行处理，方法如下：

第一步：用户打开 北京一卡通 app，进入手机一卡通详情界面，点击“无法进站”按钮进行卡片异常交易检测。

第二步：选择是否进行异常交易处理，点击“立即处理”时，app会依据卡片缺失交易携带的标注金额（即界面展示的金额）从卡片余额进行扣除。用户确认点击“去处理”按钮，系统进行异常数据修复并展示修复结果。

十三、如设备损坏无法在线办理退卡，如何处理？

答：请先拨打AppleCare热线400-666-8800进行咨询处理，或前往Apple Retail Store 咨询解决。

十四、售后渠道

1. 北京一卡通服务热线：010-96066

2. 北京一卡通官方微信公众服务号：bmacwx

3. 北京一卡通官方app：“北京一卡通”

4. 北京一卡通自营网点地址：

（1）西单营业厅地址：西城区复兴门内大街45号西门；

（2）东直门营业厅地址：东直门交通枢纽站内，麦当劳北侧；

（3）北京南站营业厅地址：北京南站地下一层北进出口公交换乘大厅内。

5. AppleCare：400-666-8800