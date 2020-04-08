三大运营商联合发布5G消息业务，欲取代传统短信

4月8日上午消息，中国移动、中国电信、中国联通今日联合举行线上发布会，共同发布《5G消息白皮书》。《白皮书》阐述了5G消息的核心理念，明确了相关业务功能及技术需求，提出了对5G消息生态建设的若干构想。中国移动副总经理董昕、中国电信副总经理王国权、中国联通副总经理范云军，以及来自华为、小米、vivo、OPPO、中兴、三星、联想、魅族、海信、蜂动、菊风等11家企业的代表出席发布会。

中国移动副总经理董昕表示，5G消息是全球运营商的共同选择，基于统一GSMA RCS标准，将为客户带来多媒体消息、商业类消息、智能化消息以及互动式服务、安全防伪等全新体验。中国移动将携手产业加快5G消息发展，丰富5G应用场景，不断满足人民群众智慧美好生活需要，助力千行百业数字化、网络化、智能化转型，努力创造5G更大的综合效益和社会价值。

中国电信副总经理王国权表示，中国电信一方面将加强生态合作，不断提升用户体验，强化与产业链各方的合作，共同打造网络互通、业务互联、终端共享、体验一致的高价值消息生态；另一方面，加强创新合作，共同丰富5G消息应用，挖掘更多的商业应用场景，为推动企业数字化转型作出更大贡献，共同开创5G发展美好未来。

中国联通副总经理范云军表示，5G消息是5G生态以及数字经济的重要组成部分，承载着传统短信业务转型升级的重要使命，也蕴含着信息服务模式演进迭代的重要契机。通过此次发布，期待产业链各方能够齐心协力，共同打造5G消息生态圈，升级手机用户的消息服务体验，提振信息服务的行业应用价值。

5G消息：传统短消息服务的全新升级

5G消息业务是终端原生基础短消息服务的全新升级，依照交互方式大致可分为两类：即个人用户之间，以及企业与个人用户之间的信息交互。对于个人用户而言，5G消息将打破传统短信对每条信息的长度限制，内容方面也将突破文字局限，实现文字、图片、音频、视频、位置等信息的有效融合。对于企业而言，5G消息将为其提供与个人用户之间的信息交互接口。企业可通过文字、语音、选项卡等富媒体方式向用户输出个性化服务与咨询。例如，在与12306的对话中，用户可以通过发送语音或文字、点选关键字的形式，快捷实现车票预订、支付、改签等操作。

得益于以上特质，5G消息在继承传统短信免注册登录、免安装应用等特性的基础上，进一步实现了信息交互的便捷高效。此外，5G消息还支持加密传输、图形密码等信息交互方式，可提供信息安全保障，保护用户隐私。

5G消息：为5G终端发展助力

全球移动通信系统协会GSMA已计划将5G消息纳入5G终端必选功能。未来，用户更换5G手机或将现有4G/5G手机升级，即可便捷使用5G消息服务。本次发布会上，中兴、华为、小米、三星、OPPO等都对5G消息业务给予了肯定与期待：

中兴通讯表示，愿与三大运营商一起，推动5G消息成为最快落地的5G+业务应用，携手共进，共创美好未来。华为表示，将持续与运营商保持消息领域的长期沟通与合作，共同做大5G消息市场。小米手机后续将在所有5G机型支持5G消息，积极推动5G消息产品商用。三星正基于运营商最新规范开发5G消息业务，计划今年内对5G手机全面支持。OPPO表示愿携手三大运营商及其他终端厂商，从用户出发，普及5G技术及相关应用，构建共赢、繁荣的5G商业消息生态圈。vivo将通过5G消息进行信息体验升级，给用户带来全新的通讯服务体验。产业链各方同心协力，标志着5G消息即将进入全面加速阶段。

下一步，中国移动、中国电信、中国联通将与全球运营商、产业合作伙伴通力合作，将5G消息业务打造成为多终端支持、广用户覆盖、多行业赋能的5G普适性信息通信服务，以促进消息类业务价值提升，驱动全球5G产业生态繁荣发展。