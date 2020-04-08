中国移动与CBA联盟联合成立5G实验室

4月8日消息，中国移动咪咕公司与CBA联盟宣布围绕5G进行战略合作升级，成立5G联合实验室。

据悉，通过本次合作，中国移动成为未来5年CBA官方合作伙伴，旗下咪咕公司成为未来5年CBA数字媒体战略合作伙伴、5G+全场景独家合作伙伴，获得未来5年全部CBA联赛、全明星周末的互联网转播权以及运营商独家IPTV转播权。

中国篮协主席、CBA联盟董事长姚明表示：“未来5个赛季里，CBA将携手咪咕，借助中国移动的领先科技优势，共同制定5G智慧场馆标准，提升高清信号制作水平，为全国球迷提供移动专属CBA会员服务，全面提升CBA球迷观赛体验。”

中国移动副总裁简勤表示，在新的合作周期里，中国移动咪咕公司将与CBA联盟成立5G联合实验室，探索更多基于5G网络传输下的转直播技术，推动商业模式创新，为广大球迷朋友带来更加多元、更加沉浸的“云上CBA”，共同推进我国篮球文化普及。

据介绍，2018年10月15日，中国移动咪咕与CBA联盟首次签署战略合作协议，并推出首个5G+4K/8K+VR体育赛事直播。新合作期内，中国移动咪咕将联合CBA联盟成立5G联合实验室，开展基于5G的创新探索与合作，打造5G+全场景技术应用。同时，双方还将联合制定基于5G的CBA赛事制作技术标准，共同开发中国篮球市场。